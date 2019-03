Inge (68) fikk regning på 800.000 fra sykehuset

– Alt er gjort i god tro fra min side, sier Inge Nygård.

Han sitter i stua hjemme i Strømstad. Foran seg har han en regning med flere nuller enn de fleste er vant til.

800.000 kroner krever Sykehuset Østfold fra den norske statsborgeren for operasjoner, medisiner og oppfølging fra april 2017 og fram til i dag. For selv om Nygård betaler skatt og folketrygdeavgift til Norge, har han ikke rett på fri helsehjelp.

– Kan du betale regninga?

– Nei, det kan jeg ikke.

Mistet rett, ble kalt inn

Nygård flyttet til den svenske grensebyen i 2014. Han hadde i mange år slitt med helsa, og fortsatte å bruke de samme helsetjenestene på Sykehuset Østfold selv om han bodde noen få kilometer utenfor Norges grenser. Så lenge han arbeidet og oppholdt seg en del i Norge, gikk dette greit.

Ivar Nygård synes det er rart at Sykehuset Østfold ikke sendte ham til Sverige siden han hadde svensk adresse. I dag sitter han igjen med en kjemperegning. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Men da han ble pensjonist i april 2017, mistet han medlemskapet i folketrygden. Det visste ikke Nygård.

Tvert imot ble han noen måneder senere kalt inn til en operasjon på Sykehuset Østfold. Han ble også akuttinnlagt på det samme sykehuset etter at en lege i Strømstad oppdaget komplikasjoner etter operasjonen, og sendte ham til det nærmeste sykehuset. Han gikk også gjennom en omfattende behandling etter et livsfarlig funn av sopp i blodet.

– Men det var ikke et menneske som stilte spørsmål ved om jeg hadde rett til behandling når jeg hadde svensk adresse, sier Nygård.

Det var Strömstads tidning som først omtalte saken.

– Ikke pasienten som skal ha regninga

I fjor sommer forsto Nygård at han hadde gjort en feil, og at han burde ha benyttet seg av et EU-direktiv som gir tilgang til helsetjenester i Sverige.

Han fryktet da en kjemperegning, og ba om å bli tatt av medisinene som skulle rense blodet hans for sopp.

Nylig fikk han regninga i posten for all behandling han har fått etter han pensjonerte seg – halvannet år etter den første operasjonen. Summen kom på 801.176 kroner.

Bare sopp-medisinen kostet 351.000 kroner.

Advokat Stein Rukin mener norske myndigheter må ta mer hensyn til pasientene enn byråkratene. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Stein Rukin er en pensjonert advokat som også er bosatt i Strømstad. Han har bistått i saken og er overbevist om at Nygård har gjort alt rett. Som bosatt i Sverige har Nygård nemlig rett til å oppsøke helsetjenester i utlandet og få det refundert av den svenske staten.

Men Rukin er kritisk til at regninga ikke har gått rett fra sykehuset til svenske trygdemyndigheter.

– Det er ikke pasienten som skal sitte igjen med den. Det er et stort behov for bedre rutiner, sier Rukin, som forventer at norske helsemyndigheter ikke krever inn pengene før svenskene har gått med på å betale.

Sykehuset: – Personlig ansvar

Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved Sykehuset Østfold bekrefter at de vil vente med å kreve inn pengene til saken er avgjort i Sverige. Samtidig understreker han at Nygård har hatt et personlig ansvar i denne saken.

– Det er mye å huske på når flytter til annet land. Forholdet til sykehuset er et av dem, sier Hødal.

Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal sier Ivar Nygård selv må ordne den økonomiske kompensasjonen fra Sverige. Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Burde dere ikke ha oppdaget tidlig at han hadde svensk adresse, slik at han hadde sluppet å få dette høye kravet?

– Det går an å bygge opp slik varslingstjenester, men vi har tenkt at det ikke er i vårt oppdrag som lokalsykehus. Her har pasienten som et myndig og oppegående menneske en plikt til å sette seg inn i saken og fortelle oss om det, sier Hødal.

Utrygge pensjonister

I den svenske grensebyen Strømstad bor det 2150 nordmenn. Det utgjør litt over 16 prosent av innbyggerne i den svenske kommunen. Deres nærmeste sykehus er Sykehuset Østfold i Sarpsborg – en halvtime unna.

– Jeg vet det er mange norske pensjonister her i Strømstad som bruker norske og svenske helsetjenester. De føler seg utrygge nå, sier Nygård, som har følt seg som en brikke i et spill mellom norske og svenske myndigheter.

– Dette er en sak jeg gjerne skulle vært foruten. Det er ingen vinnere i saken – bare tapere, sier han.