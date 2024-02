Ber staten hjelpe ofre for lønnstyveri: – Må slå neven i bordet

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Høyre mener staten må ta mer ansvar for å hjelpe ofre for lønnstyveri, et problem som særlig rammer utenlandske arbeidere.

Kun én arbeidsgiver har blitt dømt for lønnstyveri siden loven mot dette ble innført for to år siden. 90 prosent av sakene blir henlagt.

I dag er det opp til ansatte som ikke får utbetalt lønn å selv forsøke å kreve inn dette.

Høyre foreslår at staten skal bli lønnsinnkrever for ofre for lønnstyveri, noe de mener kan virke forebyggende.

Arbeiderpartiet er åpne for å se nærmere på forslaget.

Både unge og eldre ansatte blir utsatt for lønnstyveri i Norge. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Staten må gå inn, slå neven i bordet og få lønnskravene innkrevd, sier Alexander Stokkebø, stortingsrepresentant for Høyre.

Det har gått to år siden det ble innført en lov mot lønnstyveri.

Men siden da har kun én arbeidsgiver blitt dømt. 90 prosent av sakene som blir anmeldt er henlagt, viser en kartlegging NRK har gjort.

Ingen vet hvor mange som blir utsatt for lønnstyveri i Norge. Mørketallene er store.

Det er særlig utenlandske arbeidere som er utsatt.

NRK har fortalt historien om Sergiu Tincaburov (36) som flyttet til Norge etter å ha fått jobb som håndverker. Han fortalte at han og flere arbeidskamerater jobbet i tre måneder, men knapt fikk lønn.

Det er heller ikke enkelt å vite hva man skal gjøre hvis man ikke får utbetalt lønnen sin.

NRK forklarer Hva er lønnstyveri? Hva er lønnstyveri? Lønnstyveri er å bevisst betale ansatte for lite i lønn, feriepenger eller andre godtgjørelser man har krav på. Hva er lønnstyveri? Alminnelig lønnstyveri straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Grovt lønnstyveri kan gi inntil 6 års fengsel. Hva er lønnstyveri? Lønnstyveri ble to nye paragrafer i straffeloven fra 1. januar 2022. Forrige kort Neste kort

I fjor hjalp et rettshjelpstiltak drevet av studenter 269 personer med dette. Frivillige organisasjoner har lenge ropt varsko om lønnstyveri som går under radaren.

– Det er statens ansvar å sørge for at folk får lønna si, ikke studentfrivilligheten eller fagforeninger, sier Anne Marie Torbjørnsdal i Jussbuss.

Ber om lovendring

Stokkebø i Høyre mener det er på tide at staten tar et større ansvar for å hjelpe de utsatte.

Det handler om å gi folk grunnleggende økonomisk trygghet, mener han.

Høyre-politiker Alexander Stokkebø mener staten må hjelpe arbeidsgivere som ikke får utbetalt lønn. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi er opptatt av at de som opplever en useriøs arbeidsgiver, som trenerer og holder tilbake, skal ha fellesskapet på sin side, sier Stokkebø.

Slik ordningen er i dag må ansatte som ikke får utbetalt lønn selv forsøke å kreve inn dette.

– De fleste har hverken ressurser, tid eller kompetanse til å drive inn lønn som blir tilbakeholdt av arbeidsgiver, sier Torbjørnsdal i Jussbuss.

Også de mener det er på høy tid at det blir gjort endringer i loven.

– Staten burde gå på arbeidsgiver og kreve pengene. Da vil arbeidstaker få lønnen sin raskere utbetalt.

Politisk støtte

Stokkebø mener en lovendring også kan virke forebyggende mot lønnstyveri.

– Staten er en tøff motpart. Fra før er det en skjevhet i maktforholdet mellom en arbeidsgiver som holder tilbake lønn og en arbeidstaker. Det å få en stor aktør som staten, med store muskler, kan virke avskrekkende.

Nå fremmer Høyre følgende forslaget på Stortinget: Staten skal bli lønnsinnkrever for ofre for lønnstyveri.

– Da snakker vi om de kravene hvor man kan finne dokumentasjon eller hvor det er sannsynliggjort at det forelegger et berettiget krav, sier Stokkebø.

– Hvordan skal staten undersøke dette?

– Det må være basert på at den ansatte legger frem sin sak, også må man ta en vurdering om man mener det er hold i kravet.

– Hvem i staten skal ha ansvar for dette?

– Dette må utredes grundig. Men vi har blant annet vært inne på at Statens innkrevingssentral kan være en mulig variant. De har et godt innkrevingsapparat.

Dette kan du gjøre: Ekspander/minimer faktaboks Hvis du mener du er utsatt for lønnstyveri er det flere ting du som arbeidstaker kan gjøre, for å få igjen pengene. Slik fungerer ordningen i dag: Først må man finne ut om arbeidsgiver ikke har evne til å betale, eller om arbeidsgiver ikke har vilje til å betale.

Har ikke arbeidsgiver vilje til å betale, selv om han har penger til det, kan det dreie seg om lønnstyveri.

Arbeidstaker må sende et brev, som kalles påkrav, til arbeidsgiver. I påkravet må den ansatte dokumentere så godt man evner at man har jobbet. Dokumentasjonen kan for eksempel være timelister, arbeidsavtaler, kontoutskrifter eller lønnsslipper.

Hvis arbeidsgiver er uenig med kravet er neste steg som regel forliksrådet.

Da blir det en mekling i forliksrådet. Hvis man kommer til enighet om kravet kan det bli inngått et forlik.

Dersom meklingen ikke når frem kan forliksrådet avsi dom. Da kan saken gå til Tingretten.

Hvis man får medhold i en dom eller det blir inngått forlik, får arbeidsgiver en frist til å betale pengene.

Dersom fristen for å betale ikke blir overholdt blir saken sendt til namsmannen.

Namsmannen har tvangsmyndighet. De kan beslaglegge og selge arbeidsgivers eiendeler for å drive inn lønnen. Kilde: Jussbuss

Forslaget er interessant, sier Odd Harald Hovland (Ap). Han sitter i justiskomiteen på Stortinget og sier Arbeiderpartiet vil se nærmere på regelverket.

– Enkelte arbeidstakere stiller veldig svakt. Spesielt hvis de kommer fra et annet land og ikke har god kjennskap til norske systemer og norsk regelverk. Det kan være veldig krevende for de å gå inn i en prosess for å få pengene sine, sier Hovland.

Kan ramme alle

En ansatt er garantert lønn fra staten dersom arbeidsgiveren har gått konkurs og ikke har evnen til å betale.

Men denne garantien gjelder ikke hvis arbeidsgiver nekter å betale lønn.

Mange vet ikke hva de skal gjøre om arbeidsgiveren ikke gjør dette, forteller Jussbuss.

Anne Marie Torbjørnsdal jobber i rettshjelpstiltak Jussbuss. Foto: Jussbuss

– Har man også regninger og lån å betjene, blir prosessen veldig belastende, sier Torbjørnsdal.

Både unge og eldre ansatte blir utsatt for lønnstyveri i Norge.

De fleste som kontakter studentforeningen for hjelp jobber i service eller bygg- og anleggsbransjen.

– Det er arbeidstakeren som bærer den økonomiske risikoen. Det er det noen arbeidsgivere som utnytter.