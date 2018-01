Frp-leder gikk fra «ikke-sak» til «alvorlig sak»

NRK avslørte onsdag at Frps parlamentariske nestleder Ulf Leirstein har sendt porno til unge, mannlige partifeller i hjemfylket Østfold. En av mottakerne var 14 år gammel.

Leirstein sier i en kommentar til NRK at han har gått over streken og at han beklager. Han har også valgt å ta en pause fra sine politiske verv.

Det betyr blant annet at nestleder Roger Madsen umiddelbart går inn i Leirsteins rolle som leder av Moss Frp på ubestemt tid.

– NRK graver opp gammelt dritt

Madsen gikk onsdag kveld hardt ut mot NRKs sak da lokalavisen Moss Avis ba om en kommentar.

– Jeg synes det er latterlig at NRK graver opp gammelt dritt. Jeg dømmer ikke Ulf på noen måte. Jeg vet hva dere i media graver opp av dritt om dagen og dette er en «ikke-sak» i utgangspunktet. Tull og tøys, sa Roger Madsen i Moss Frp til Moss Avis onsdag kveld.

Etter å ha satt seg inn i saken, velger han å moderere sine uttalelser kraftig.

– Jeg visste ikke om saken da avisen ringte. Jeg tenkte at NRK graver opp mye rart, at dette handlet om å avlede Giske-saken med saker fra andre partier, og jeg svarte deretter. Det var uklokt. Jeg ser nå at dette er en alvorlig og tragisk sak for de det gjelder. Dette er definitivt en sak, forteller han til NRK.

Han bekrefter videre at han fikk et annet syn på saken etter å ha snakket med Leirstein.

– Ja, vi har snakket sammen. Det er vel ingen grunn til å tvile på dette nå som Ulf selv har bekreftet det. Vi hadde en prat, men vi har ikke snakket om veien videre, sier han.

Frp i Moss vil gjennomføre et styremøte for diskutere saken så fort det lar seg gjøre. Styret har ifølge Madsen ikke tatt stilling til om Leirstein skal delta på møtet.

– Må søke om å fratre selv

Leirstein sitter også i bystyret i Moss og har jevnlig møtt til bystyremøter.

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) sier at det er for tidlig å si hva saken vil ha å si for hans rolle som bystyrerepresentant.

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) i Moss vet foreløpig ikke hva som skjer med Ulf Leirsteins plass i bystyret. Foto: Anne Ognedal / NRK

– Jeg vet ikke hva som skjer med hans plass i bystyret, det er helt opp til ham selv og Frp. Neste bystyremøte er ikke før 27. februar. Han er folkevalgt, så hvis han ønsker å fratre må han søke selv, sier hun.

Tollerud forteller at hun er trygg på at saken vil bli godt ivaretatt av partiledelsen i Fremskrittspartiet.

Partileder Siv Jensen i Frp sa onsdag til NRK at alle deres tillits- og folkevalgte skal oppføre seg ordentlig og følge norsk lov.

– Jeg ble gjort kjent med dette i går, og jeg synes ikke det er greit hvis dette er riktig, sier Jensen.