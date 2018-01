Mottok porno fra Frp-topp: – Jeg håper Siv Jensen sier klart ifra

Frps parlamentariske nestleder Ulf Leirstein tok i dag pause fra alle sine tillitsverv, etter NRKs avsløring om at han tilbake i 2012 sendte pornografisk innhold til unge partifeller fra Stortingets e-post.

Leirstein sier i en kommentar til NRK at han har gått over streken og at han beklager.

«Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av», har han meldt til NRK og på sin Facebook-side.

Før jul traff NRK gutten som i dag ønsker å fortelle sin historie anonymt. Han sier e-postene han mottok i 2012 føyde seg inn i det han opplevde som et mønster av uønsket seksuell oppmerksomhet fra Leirstein.

I Dagsrevyen onsdag kveld sier han at det tok tid å komme over oppførselen fra Leirstein.

Nå håper han Frp-leder Siv Jensen tar tak i saken han sier fra om.

– Jeg håper Siv Jensen tar tak i det her. At hun sier klart ifra at det ikke er greit at høytstående medlemmer i hennes parti holder på med slike ting. Og jeg håper virkelig at Leirstein ikke får fortsette slik han har gjort, sier han.

– Han er i en ekstrem maktposisjon

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi har tidligere i kveld sagt til NRK at partiet ønsker å komme til bunns i hva som har skjedd, og at partiet deretter skal vurdere hvilke konsekvenser saken skal få. Han har også oppfordra folk som har opplevd ubehagelige ting i partiet om å ta kontakt.

Etter hendelsene skjedde har ikke mannen fortalt noen om det, ifølge ham selv.

– Jeg har ikke gått noe videre med det, jeg fortalte ingen om det. Fordi han er jo stortingsrepresentant og førsteplass på listen. Han er i en ekstrem maktposisjon, sier han.

– Ulf hadde jo vært et forbilde for meg, som for mange. Du kan tenke deg når du er 14 år og aspirerende ungdomspolitiker, så får du oppmerksomheten fra en stortingsrepresentant, men så får du oppmerksomhet av en slik karakter, sier mannen og legger til at det var overraskende og trist.