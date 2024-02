Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En kvinne i 70-årene fra Fredrikstad lurte til seg minst 2,8 millioner kroner fra en eldre hjelpetrengende kvinne.

Pengene ble blant annet brukt på klær, alkohol og oppussing av kjøkken.

Kvinnen i 70-årene hadde tilgang til fornærmedes bankkort og kode for å hjelpe til med dagligvarehandel og andre innkjøp.

Nå er hun dømt til fengsel i to år og fem måneder for grovt underslag. Hun nekter straffskyld, og kommer til å anke dommen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

En kvinne i 70-årene fra Fredrikstad er dømt til fengsel i to år og fem måneder for grovt underslag.

Over en periode på to og et halvt år lurte hun til seg minst 2,8 millioner kroner fra en eldre hjelpetrengende kvinne.

Det kommer frem i en fersk dom fra Søndre Østfold tingrett.

Til sammen ble det tatt ut 1,6 millioner kroner i kontanter med fornærmedes bankkort. I den samme perioden ble det også gjort en rekke andre kjøp:

Over 170.000 kroner ble brukt på klær og gavekort i klesbutikker.

Kvinnen i 70-årene pusset opp sitt eget kjøkken for 100.000 kroner.

Det ble kjøpt alkohol for over 60.000 kroner på Vinmonopolet.

Tiltalte dro på en helgetur til Farris Bad med sin familie for 20.000 kroner.

Det ble også kjøpt øreringer for 18.000 kroner.

Fornærmede hadde ikke internett, og klarte hverken å bruke smarttelefon eller nettbank, ifølge dommen.

Rettssaken gikk i Søndre Østfold tingrett i Sarpsborg i deler av januar og februar. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

«Alt mitt er ditt»

Retten mener tiltalte har utnyttet fornærmedes sårbarhet og tillit for å skaffe seg store deler av hennes formue.

Kvinnen i 70-årene har derimot forklart at fornærmede hadde sagt til henne at «alt mitt er ditt».

– Hennes opplevelse er at hun har hatt fullmakt til å bruke de midlene hun har gjort, sier kvinnens forsvarer Ole Richard Holm-Olsen.

Han varsler at dommen vil bli anket i sin helhet.

– Det var en tøff hovedforhandling for henne, og hun har nå fått en dom som hun synes det er vanskelig å ta innover seg, sier forsvareren.

Fikk tilgang til bankkort og kode

Tiltalte og fornærmede ble kjent for rundt ti år siden. Da var kvinnen i 70-årene fornærmedes behandler ved en klinikk i Fredrikstad.

Senere begynte hun å tilby den hjelpetrengende kvinnen behandling hjemme.

Kvinnen i 70-årene dro fornærmedes bankkort en rekke ganger i ulike butikker i Fredrikstad og omegn. Foto: Sebastian Nordli / NRK

Da skal det etter hvert ha utviklet seg et slags vennskapsforhold mellom dem, og fornærmede fikk tillit til kvinnen i 70-årene, ifølge dommen.

Da fornærmedes ektemann døde, fikk kvinnen i 70-årene tilgang til hennes bankkort og tilhørende kode for å hjelpe til med dagligvarehandel og andre innkjøp.

– Hun fortalte aldri fornærmede om hvor mye som var brukt og angrer på det i dag, står det i dommen.

Døde før rettssaken

Den fornærmede kvinnen døde like før rettssaken startet. Hun fikk derfor aldri forklart seg for retten.

– Det har vært lest opp fornærmedes forklaring uten at vi har fått muligheten til å stille henne spørsmål, så kontradiksjonen er ikke ivaretatt. Det er av denne sides oppfatning at min klient ikke har fått en rettferdig rettergang, sier forsvarer Holm-Olsen.

Sønnen til kvinnen i 70-årene er også dømt til 90 timer samfunnsstraff for underslag av 34.000 kroner og hvitvasking av rundt 140.000 kroner.

Erstatningskravene i saken er foreløpig ikke behandlet.