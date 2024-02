Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Manglende universell utforming av digitale løsninger i skolen truer retten til likeverdig opplæring, viser ny rapport.

Dette er en systematisk svikt som hindrer barn med nedsatt funksjonsevne i å delta på like vilkår med andre, mener Tilsynet for universell utforming av IKT.

Skolene mangler system og kompetanse til å bruke teknologi på en inkluderende måte, viser tilsynsrapporten.

– Det er litt slitsomt når jeg ser at alle andre får til noe, mens jeg må bruke lang tid, eller ikke får det til. Du får ikke motivasjon til å fortsette å gjøre ditt beste da, sier Emelin Skaane (13).

Både hun og venninnen Victoria Finstad (12) har dysleksi. Det gjør at de ofte bruker lengre tid enn klassekameratene når lesing og skriving står på timeplanen.

Victoria Finstad (12) forteller at hun ofte er blant de som bruker lengst tid på oppgavene de får på skolen. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Tirsdag la Tilsynet for universell utforming av IKT frem en nedslående rapport om digitale løsninger i skolen.

Alle læremidlene som har blitt undersøkt brøt med kravene til universell utforming.

Rapporten slår fast at manglende universell utforming av digitale løsninger truer retten til likeverdig opplæring.

– Vi har en systematisk svikt i den norske skolen som gjør at barn med nedsatt funksjonsevne faktisk ikke får delta på like vilkår med andre, sier direktør Malin Rygg.

Universell utforming er lovpålagt. Det skal sikre at alle kan ta i bruk et verktøy eller en tjeneste på en god måte, uavhengig av hvilke forutsetninger man har.

Skolen visste at Storm hadde lesevansker. Likevel fikk han ikke hjelp før han begynte i 7. klasse.

Lærerne ikke klarer ikke å ta i bruk løsningene som er kjøpt inn på en god nok måte, sier Malin Rygg i Tilsynet for universell utforming av IKT. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Det er utfordrende for kommunene å sikre universell utforming av IKT ved innkjøp av digitale løsninger.

Skolene mangler system og kompetanse til å ta i bruk teknologi på en inkluderende måte.

Elevenes diskrimineringsvern svekkes av ineffektiv prosess for behandling av klagesaker.

Vi mangler kunnskap for å sikre at teknologiens fulle potensial blir tatt i bruk i undervisningen. Kilde: Rapporten Den digitale skulen - kan alle delta på like vilkår?

Vil ha bedre opplæring

– Det er aldri gøy å se sine barn slite med noe som går lett for andre, sier Audun Andersen.

Han er faren til Emelin Skaane, og har i likhet med datteren også lese- og skrivevansker.

Andersens inntrykk er at tilretteleggingen for dyslektikere er veldig varierende.

– Det er litt bingo hvilken skole man går på, hvilken oppfølging man får, og hvilken kompetanse lærerne har til å møte dem med dysleksi.

Emelin Skaane (13) har et program som skal hjelpe henne med rettskriving på pc-en. Hun opplever ofte at programmet ikke fungerer som det egentlig skal. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Andersen mener elever med dysleksi og lærerne burde få bedre opplæring i verktøyene skolen tilbyr.

– Spesielt med tanke på at en del av disse verktøyene er noe staten betaler for at dyslektikere skal få tilgang til.

– Går utover fremtiden

Barneombudet betegner rapporten som ble lagt frem tirsdag som alvorlig. Fagsjef Ivar Stokkereit ber myndighetene komme på banen.

– Det er opprørende å vite at det sitter mange elever på norske skoler som ikke får brukt de samme læremidlene som alle de andre elevene bruker.

Fagsjef i Barneombudet Ivar Stokkereit. Foto: Barneombudet

Funnene etter tilsynet bekrefter inntrykket Blindeforbundet tidligere har hatt, sier seksjonsleder Sverre Fuglerud.

– Det er viktig at det gjøres noe nå.

– Denne rapporten underbygger en situasjon som er veldig alvorlig. For blinde og svaksynte elever så har man ikke tid til å vente. Det er nå de er elever. Dette går utover fremtiden, sier Fuglerud.

Seksjonsleder i Norges Blindeforbund Sverre Fuglerud. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Vil gi bedre støtte til kommunene

Regjeringen er allerede klar over flere av problemstillingene som omtales i rapporten, ifølge Sindre Lysø (Ap). Han er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

– Hvor er det det svikter?

– Ny teknologi gjør jo at man må ha ny kompetanse. Lærere må ha kunnskap og kompetanse om hvordan de skal ta i bruk verktøyene. De må kunne lære opp elevene til å bruke det, sier Lysø.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Sindre Lysø (Ap). Foto: Jens Driveklepp

Ifølge ham er det også mange kommuner som synes det er krevende å kjøpe inn læremidler som er universelt utformet.

– Derfor jobber vi nå med en støttetjeneste som skal være et verktøy som kommunene kan bruke når de kjøper inn læremidler som sikrer at de er universelt utformet.