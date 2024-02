Asbestfunn i Fredrikstad: Tok aldri luftprøver i utsatte klasserom

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Ingen elever har blitt utsatt for uakseptabel risiko etter asbestfunn ved Frederik II videregående skole, ifølge Viken fylkeskommune.

Fylket viser til at alle luftprøver som har blitt tatt har vært negative.

NRKs undersøkelser viser imidlertid at det aldri ble tatt slike prøver i to av de mest utsatte rommene som måtte stenges umiddelbart like før juleferien.

Norconsult har stått for asbestkartleggingen på skolen. De vil ikke kommentere NRKs funn direkte, men sier de nå vil vurdere om de kan forbedre rutinene sine.

Helserisikoen hvis man puster inn asbeststøv er lav, men det kan føre til kreft flere år senere. Derfor regnes det som en alvorlig helserisiko, forklarer spesialist Oluf Dimitri Røe.

I oktober i fjor ble det funnet asbest etter boring i ytterveggene på Frederik II videregående skole i Fredrikstad.

Fageksperter gjorde senere undersøkelser på skolen. Da fant de frigjort asbest i flere rom.

Først i desember mente ekspertene deler av skolen måtte stenges øyeblikkelig på grunn av det kreftfremkallende stoffet.

I dag er hele avdeling Christianslund ved Frederik II videregående skole gjerdet inn. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Alle luftprøvene som er tatt på skolen har vært godkjente. Derfor har fylkeskommunen garantert for sikkerheten til over 1200 elever.

NRKs undersøkelser viser imidlertid at det aldri ble tatt luftprøver i to av de tre klasserommene som måtte stenges på dagen 15. desember.

Det betyr at ingen kan vite sikkert om elever og ansatte har blitt utsatt for en uakseptabel risiko etter at asbesten ble oppdaget.

– Det skal tas et utvalg antall prøver per rom. Slik jeg leser rapporten er det tatt prøver i utvalgte rom og kun én prøve i hvert av dem. Det gir ikke et grunnlag for å vurdere dette som trygt, sier asbestekspert Tom Eriksen.

– Jeg synes dette er veldig alvorlig, sier elevrådsleder Erle Klemetsen Mossik.

I gangene på skolen er mange stålsøyler som er dekket av asbestplater. Elevrådsleder Erle Klemetsen Mossik sier elever har dyttet hverandre inn i disse platene. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Må stenges øyeblikkelig

I oktober ble konsulentselskapet Norconsult hentet inn for å kartlegge omfanget av asbest på skolen.

Under en befaring 9. og 10. november så selskapet det de mistenkte var frigjort asbest.

Fylkeskommunen sier de ikke ble varslet om disse funnene før rapporten fra undersøkelsene var klar 14. desember.

En teip-prøve viser at det er påvist fri asbest i klasserom D203. Her skal det ikke ha blitt tatt luftprøver. Foto: Norconsult/Viken fylkeskommune Skadet asbestoluxplate i klasserom E103. Norconsult mistenkte at skaden var av fiberavgivende art, men det skal ikke ha blitt tatt luftprøver i rommet. Foto: Norconsult/Viken fylkeskommune Bildet viser en skadet asbestplate i klasserom D102. I dette klasserommet ble det tatt en negativ luftprøve. Foto: Norconsult/Viken fylkeskommune Himlingen i taket i korridor D108. Til høyre er det skadede asbestplater. Til venstre er det støv som antas å være asbestholdig. Her ble det tatt en negativ luftprøve. Foto: Norconsult/Viken fylkeskommune

«Rom D102, D203 og E103 og korridor D108 må stenges øyeblikkelig, asbest fjernes og rommet rengjøres for asbestfibre» Norconsults rapport 14. desember

NRK har gjennomgått rapporten og de tilhørende vedleggene. Vår gjennomgang viser at det aldri ble tatt luftprøver i klasserommene D203 og E103.

– Hvorfor ble det aldri tatt luftprøver i disse rommene?

– I disse rommene ble det gjennomført grundig asbestkartlegging gjennom materialprøver og teipprøver, skriver Norconsult i en e-post til NRK.

Hverken materialprøver eller teipprøver kan brukes til å fastslå om det er asbestfibre i romluften.

Norconsult har ikke ønsket å stille til intervju, men har svart på noen av våre spørsmål skriftlig.

Alle resultater klare i desember

– Det er ingen tvil hos våre fageksperter om at rom skal stenges ned ved asbestfunn, skriver konserndirektør for kommunikasjon og merkevare Hege Njå Bjørkmann.

Likevel gikk det mer enn én måned fra Norconsult var på befaring på skolen til de mente den måtte stenges på dagen i midten av desember.

Totalt ble det tatt 19 luftprøver på skolen. Siden alle disse var negative, mente Norconsult det var nødvendig med flere analyser.

– 14. desember var samtlige resultater klare, analysert og kvalitetssikret.

Det er krav om at de som skal håndtere asbest må ha på seg fullt verneutstyr. Bildet er tatt under pågående arbeid på Frederik II videregående skole. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Kreftforsker: Liten, men alvorlig risiko

Professor ved NTNU og spesialist i kreftmedisin Oluf Dimitri Røe har doktorgrad i lungehinnekreft. Det er en krefttype som kan knyttes til asbest.

– Hvis elever har pustet inn asbeststøv på skolen, har de blitt utsatt for en helserisiko. Det er en liten risiko, men en sjelden gang kan det utvikle seg til kreft mange år senere. Dermed er det en alvorlig helserisiko, sier han.

Det er alvorlig at det gikk over én måned fra asbest ble observert til de første rommene ble stengt, mener Oluf Dimitri Røe. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Det er ikke akseptabelt med et innemiljø hvor det tilføres asbestfibre fra skadet materiale, ifølge sjefingeniør i Arbeidstilsynet Kari Mork.

Hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Helserisikoen er lav hvis det er snakk om små skader på asbestholdig materiale.

– Men er det stort skadeomfang, og det eksempelvis er gjort aggressive inngrep som boring og saging, kan det ha vært relativt høye eksponeringer. Da må man selvfølgelig stenge med en gang, sier Mork.

Asbestfunnene på Frederik II videregående ble gjort etter boring i ytterveggene.

NRK forklarer Hva er asbest? Hva er asbest? Asbest er et naturlig mineral som forekommer i fiberform.

Asbeststøv er helseskadelig når det pustes inn, og kan lede til flere alvorlige sykdommer, som kreft. Hva er asbest? Bruken av asbest har vært forbudt i Norge siden 1985.

Eksempler på produkter der asbest er blitt brukt er isolasjonsmaterialer, bygningsplater, og gulvbelegg. Hva er asbest? Risikoen for å bli eksponert for asbest er størst i forbindelse med vedlikehold eller byggearbeider på eldre bygg.

Arbeidet er strengt regulert, og krever spesial kompetanse og godkjenning fra Arbeidstilsynet. Frykter vi har glemt hvor farlig asbest er Forrige kort Neste kort

Kritiserer fylket

Asbestekspert Tom Eriksen kritiserte nylig Viken fylkeskommune for at de ikke stengte skolen umiddelbart da asbest ble funnet i oktober.

Han har lest hele rapporten som NRK nå omtaler, og mener det er tatt altfor få luft- og teipprøver. Det gjør at man heller ikke har fått et riktig bilde av den faktiske situasjonen, ifølge Eriksen.

Han sier bildene som Norconsult tok av skadene i november burde være god nok grunn til å stenge.

– Jeg mener helt bestemt at fylket i dette tilfellet her har reagert på en fryktelig dårlig måte, og at de kunne gjort dette betraktelig mye bedre.

Tom Eriksen er leder av Asbestforum, og har jobbet i nesten 40 år med kartlegging og håndtering av asbest. Foto: Lars Christian Wallace / NRK

Eiendomssjef Heidi Vildskog sier Østfold fylkeskommune hele veien har lent seg på rådene de har fått fra Norconsult.

– Når vi får råd om at luftprøver er gode nyheter og beslutningen om å ha drift i byggene står seg, og understøttes av godkjente luftprøver, så må vi stole på at det er vesentlig informasjon.

– Lite påvirkning som skal til

Rundt om i korridorene på skolen er det mange stålbjelker som er dekket av luftige asbestoluxplater.

– Asbestoluxplater i seg selv er veldig porøse. Det er veldig lite påvirkning som skal til for at de frigjør fiber, sier Tom Eriksen.

«Å ha slike asbestplater tilgjengelig for pirking av elever og boring (...) av håndverkere utgjør, etter vår mening, en altfor stor sannsynlighet for frigivelse av asbestfibre til romluften» Norconsults rapport 14. desember

– Vi har stått inntil der, køddet og dyttet hverandre inn i dem, sier elevrådsleder Erle Klemetsen Mossik.

Slike stålsøyler finnes over store deler av skolen. Søylene er pakket inn i porøse asbestoluxplater, som er lett tilgjengelig for elevene. Foto: Norconsult / Viken fylkeskommune

Mener ingen har blitt utsatt for uakseptabel risiko

NRK har ved flere anledninger forsøkt å få et intervju med Eivind Lage Løken, som var leder for teknisk seksjon i Viken fylkes­kommune da asbesten ble oppdaget i oktober.

Det har han takket nei til, fordi han ikke har mer å tilføye.

Løken har tidligere uttalt til NRK at fylkeskommunen er sikre på at ingen elever eller ansatte har vært utsatt for en uakseptabel risiko.

Fra 1. januar tok Østfold fylkeskommune over ansvaret for Frederik II videregående skole.

Eiendomssjef Heidi Vildskog mener Løkens tidligere uttalelser fortsatt står seg.

Hun har samtidig forståelse for at asbestproblematikken skaper usikkerhet blant skolens elever.

Eiendomssjef i Østfold fylkeskommune Heidi Vildskog. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Men jeg tror det er veldig viktig å holde fakta høyt, lytte til de rådene vi får, og følge de forskriftene som ligger der, sier eiendomssjefen.

I en e-post til NRK skriver Norconsult at de mener fylkeskommunen har håndtert situasjonen riktig. Samtidig vurderer de nå å gjøre endringer i måten de selv jobber på.

– Norconsult vil basert på det samlede hendelsesforløpet vurdere om det kan gjøres forbedringer i egne rutiner ved lignende type prosjekter.