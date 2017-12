Flere nordmenn reiser utenlands i juleferien

Mens det siste håpet om hvit jul svinner hen for mange, er det et stort antall nordmenn som utnytter muligheten til å komme seg til varmere strøk i juleferien. I år trenger man kun å ta seg tre feriedager for å få elleve dager sammenhengende fri.

Det lar seg merke på antallet nordmenn som drar til utlandet. Tall fra Virke Reise Utland viser av 40 prosent av oss skal ta juleferie i år, en økning fra 35 prosent i fjor.

Og av disse er det 16 prosent som oppgir at de skal tilbringe juleferien i utlandet, også det er en liten oppgang fra i fjor.

– Vi ser at når julaften ligger gunstig til, velger mange å benytte seg av anledningen og dra en tur til for eksempel syden i juleferien, forteller Sverre McSeveny-Åril som er direktør for Virke Reise Utland.

Sverre McSeveny-Åril i Viken forteller at 16 prosent av alle som skal ta juleferie, velger å reise til utlandet. Foto: Virke

En del feirer julaften hjemme, før de reiser utenlands i etterkant. McSeveny-Åril forteller at mange bruker juleferien til å være med familie og venner.

– Og det kan man jo være mange steder. De fleste velger å bli hjemme, men en god del ønsker seg sol og varme, sier han.

Les også: En gang i timen må nordmenn på juleferie i utlandet til lege

Reise til India

Oline Sæther fra Skiptvet skal til India i juleferien. Der skal hun være leder for en delegasjon på seks 14- og 15-åringer.

Sæther er en av dem som velger å dra til utlandet etter at julematen har fått lagt seg.

– Jeg reiser først andre juledag, så jeg får med meg de viktigste dagene.

Hun synes likevel det er litt trist å ikke være hjemme i Norge i romjulen.

– Det er mange tradisjoner som jeg vil ha med meg. Den biten er viktig. Men så fikk jeg denne muligheten i romjulen, og da må man godta at man ikke får med seg alt, sier hun.

Hos Ticket reisebyrå har de også merket en vekst i reiser i julen.

Ellen Wolff Andresen i Ticket forteller at folk ønsker å bytte ut mørket og kulden med sol og strender.

– Mange velger å reise til Thailand for å bytte ut mørket og kulden her hjemme med sol, strender og god mat på hyggelige strandrestauranter, forteller Ellen Wolff Andresen, som er markedssjef i byrået.

Men Wolff Andresen kan fortelle at det ikke bare er sol og varme som frister i juleferien. Også storbyene er et populært reisemål.

– Flere og flere av oss velger å reise vekk fra julestresset, forteller hun.

– Reiselysten tar overhånd

McSeveny-Åril forteller at det er mange nordmenn som knytter julen til tradisjoner, men mener det for mange er reiselysten som tar over.

– Dette reflekterer reiselysten til nordmenn, og mange har behov for sol og varme, sier han.

Det forventes at rundt 35 000 nordmenn drar på pakketur til varmere strøk i jula, basert på tall fra bransjen tidligere år.

Tall fra Virke viser at det er Kanariøyene som er den store vinneren i julen, mens Thailand kommer på andreplass.

Også å gi bort reisegavekort er populært i jula. Undersøkelsen til Virke viser at ni prosent har mottatt reiser i gave det siste året, mens en av tre kunne tenke seg å gi reise i gave.