Fire enkle reiseråd for deg som skal hjem til jul

Over 200.000 nordmenn skal reise gjennom Oslo Lufthavn Gardermoen de neste tre dagene. Torsdag blir den mest hektiske dagen. Da forventer flyplassen 85.000 reisende.

Kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Joachim Westher Andersen, kommer med fire enkle råd til deg som skal reise via Gardermoen:

1. Gå med nisselue

Hvis du reiser med nisselue kan du benytte deg av Gardermoens familiesluser – og kommer dermed fortere gjennom sikkerhetskontrollen.

– Vi ønsker god julestemning på flyplassen, så alle som reiser med nisselue kan benytte familieslusene våre. Disse vil være pyntet til jul og vil holde juleåpent fra torsdag 21. desember og helt frem til julaften, forklarer Andersen

2. Ikke dyre gaver i håndbagasjen

Har du med gaver hjem til jul som er av høy verdi – som et dyrt kjede, en arkeologisk skatt eller en Oscar-statuett – så legg dette i håndbagasjen. Slik at det ikke forsvinner eller blir ødelagt.

– Våre folk er på jobb for de reisende og ønsker at de skal få en best mulig reise hjem til jul. Derfor er det ekstra kjedelig for oss når vi må åpne og eventuelt ta bort deler av julegaven. Det er ingen god følelse for sikkerhetskontrollørene og ingen god opplevelse for passasjerene, sier han.

3. Ikke alle kaker

Mat er tillatt i håndbagasjen – men du kan ikke ta med deg alle slags julekaker. Krem klassifiseres som flytende – så hvis du har med kremkaker i håndbagasjen kan du dele det med vakta før sikkerhetskontrollen.

– Kremkaker bør vertskapet stå for dit man skal, forteller Andersen.

4. Reis midt på dagen

Reis midt på dagen for å unngå mye folk. Mellom kl. 12 og 14 er det ofte minst trafikk.

– Har du mulighet til å komme til flyplassen på den tiden, kan du spare deg for tid og stress. Etter klokken 22 og fram mot midnatt minsker også trafikken mye, sier Andersen.

Kommunikasjonssjefen anbefaler også, for dem som klarer å vente, å dra hjem lille julaften. Da forventer de færre reisende.