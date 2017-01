Fedme-dobling på 18 år

STORT ARBEID: Avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet mener mange av rådene de gir om hvordan man skal leve sunt når frem. Likevel er det mye som også drar i retning av mer usunn livsstil. Foto: Helsedirektoratet

– Det er mer krevende å holde vekten enn tidligere. Energirik mat er veldig tilgjengelig til en rimelig penge og vi er ikke tilstrekkelig fysisk aktive, sier avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet.

Denne uken publiserte SSB en artikkel med tall fra levekårsundersøkelsen om hvor mange nordmenn som er over- og undervektige.

Den viser blant annet at det er dobbelt så mange som er i fedme-kategorien som i 1998. Nå er 12 prosent av nordmenn i kategorien fedme.

Bedre enn Europa-snittet

I undersøkelsen er befolkningen delt i fem kategorier basert på BMI, en formel som viser balansen mellom høyde og vekt. Kategoriene er undervektig, normalvektig, noe overvektig, overvektig og fedme.

Tallene viser at 3 av 10 nordmenn er overvektige eller har fedme, mens 5 av 10 er normalvektige. Ifølge Eurostat har Norge flere normalvektige og færre med fedme enn det europeiske gjennomsnittet.

Jo eldre vi blir, jo mer legger vi på oss. Men i hver gruppe er det størst andel av dem som er normalvektige. Foto: Statistisk sentralbyrå

Helsemyndighetene jobber med tiltak for å gjøre det enklere for folk å ha et variert og sunt kosthold og å være mer aktive. Øien mener det kreves både pisk og gulrot.

Hun ser at ikke alle tar til seg rådene like godt. Blant annet er det en klar tendens til at utdanningsnivået har mye å si for forekomsten av overvekt.

Det kan likevel være vanskelig å si hvorfor det er slik.

– En mulig forklaring kan være at de med høyere utdanning har mer overskudd og ressurser til å ta til seg råd fra helsemyndigheter og omsette de i praksis. Det kan være krevende for de fleste å legge om livsstilen. Derfor jobber vi med universelle tiltak som når hele befolkningen. Barnehage, skole, samarbeid med matvareindustrien, nøkkelhullsmerket, kampanjer, økt sykkel- og gangveier er områder vi jobber med, sier Øien.

De yngste er sunnest

Førstekonsulent hos SSB, Joachim Wettergreen, sier at det er de yngste i befolkningen som er sunnest. Foto: privat

Førstekonsulent Joachim Wettergreen hos SSB forteller at de har samlet data om høyde og vekt i befolkningen siden 1998. Han mener at selv om det var en liten økning i overvekt blant menn frem til 2002, så har dette stabilisert seg.

– Det er selvfølgelig en liten forskjell mellom menn og kvinner, men det er en stor andel av Norges befolkning som vi kan anse som sunne, sier førstekonsulent i SSB, Joachim Wettergreen.

Det er de yngste som er sunnest.

– 7 av 10 som er mellom 16 og 24 år er det som vi kaller normalvektig, altså en BMI mellom 18,5 og 25. Og jo eldre vi blir, desto mindre blir den andelen.