Et siste farvel med Alexandra (21)

– En hyttetur skulle forandre alt. Brått og dramatisk. Helt uforståelig ble livet tatt fra henne. Spekulasjoner og rykter fører ikke noe sted. De kan ikke bringe Alexandra tilbake.

Alexandra Nilssen ble drept av sin samboer (25) på en hytte i Flå. Foto: Privat

Sokneprest i Rygge, Tor Bjørn Andersen Osberg, holdt en gripende minnetale for rundt 200 venner, kolleger og familiemedlemmer av Alexandra Nilssen (21) da hun ble gravlagt fredag.

Osberg beskrev Nilssen som en blid, engasjert og nysgjerrig jente.

– Hun var lys og liv, sol og glede for så mange mennesker. Alt hun gjorde ble godt gjennomført. Hun var til å regne med, sa han.

Ole Petter Løkkeberg er en venn av familien til Nilssen. Han var rørt over å se hvor mange som hadde samlet seg i Rygge kirke for å minnes 21-åringen.

– Det har vært fantastisk. Kirken er helt full, og det er veldig mange skolevenninner og skolekamerater som har tatt turen. Det er også mange venner av familien som er her. Det er veldig godt å se i en så tung tid, sier han til NRK.

Flagget henger på halv stang utenfor Rygge kirke fredag. Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Drept av kjæresten

Det var tirsdag forrige uke at 21-åringen fra Rygge ble funnet drept på en hytte i Flå i Buskerud.

Hennes samboer, som også er fra Rygge, har innrømmet å ha drept henne. Han har ikke erkjent straffskyld og har sagt at han ikke hadde noe motiv for drapet.

Den siktede 25-åringen fortalte om drapet etter at han var innblandet i en trafikkulykke på riksvei 7 ved Gulsvik i Flå.

Skulle bli lege

Julia Ngo (21) var bestevenninne med Alexandra på barneskolen og ungdomsskolen. Hun har tidligere fortalt NRK at 21-åringen skulle bli lege.

Sokneprest Tor Bjørn Andersen Osberg fortalte også om lege-planene til 21-åringen i sin minnetale.

– Helt fra hun var ti år gammel hadde Alexandra planer om å bli lege. Med tiden ble det også klarere for henne at det var gynekolog hun ville bli. Hun var klar for livet, klar til å begynne å studere og realisere drømmene sine. Nå er alt tapt. Drømmer og fremtidshåp er lagt i grus.

For kort tid siden sa hun opp jobben som servitør på Støtvig Hotel for å forberede seg til legestudiene. Hotelldirektør Laila Aarstrand forteller til NRK at Alexandra var en del av familien til hotellet.

– Det er forferdelig tøft. Vi er nitti ansatte, og vi er flere som har vært her i dag. Vi er en stor familie som tar vare på hverandre på hotellet, og Alexandra har vært en del av denne familien. Vi hadde en kort minnestund i går. Hun vil være sammen med oss i minnene våre i tiden som kommer.