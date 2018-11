Dømt til 13,5 års fengsel for hyttedrap

Den 26 år gamle mannen fra Østfold knivdrepte samboeren Alexandra Nilssen (21) mens de var på hyttetur i Flå.

Straffen er lik den Hallingdal tingrett kom frem til.

Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten sier til NRK at hun ikke har rukket å studere dommen. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Påtalemyndigheten har ingen annen kommentar annet enn at vi har sett at lagmannsrettens dom er i tråd med vår påstand om 13 år og seks måneders fengsel, sier statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten til NRK etter at dommen er kjent.

Aktor la for en uke siden ned påstand om 13,5 års fengsel for 26-åringen etter at de sakkyndige hadde konkludert med at han ikke var utilregnelig.

26-åringens forsvarer Elisabeth Myhre ba i sin prosedyre om full frifinnelse. Hun mente retten ikke kunne se bort fra at gjerningsmannen var utilregnelig, og viste til at han har vært tvangsinnlagt tidligere.

Tatt etter kollisjon

Alexandra Nilssen ble ifølge tiltalen drept med 21 knivstikk etter hytteturen med kjæresten i juli 2017. Nå er kjæresten dømt for drapet. Foto: Privat

25-åringen ble pågrepet etter å ha kollidert med en annen bil etter drapet. Ifølge dommen fra tingretten og mannens egen forklaring, forsøkte han å ta livet sitt.

– I tillegg til drapet omfatter straffen også promillekjøring og overtredelse av veitrafikklovens påbud om hensynsfull og aktpågivende ferdsel i trafikken, skriver lagmannsretten om dommen ifølge NTB.

I Hallingdal tingrett erkjente han straffskyld etter alle tiltalepunkter, og ble dømt til 13,5 års fengsel for drap. Straffen var et halvt år strengere enn aktors påstand. Denne dommen anket mannen.

Da ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett erkjent 26-åringen de faktiske forholdene, men mente han ikke var tilregnelig fordi han gikk på Citalopram, et legemiddel som brukes mot blant annet depresjon og panikklidelser, da han begikk drapet.

Da han forklarte seg fra vitneboksen i lagmannsretten, hadde mannen en bibel plassert på bordet foran seg og han forklarte seg med lav stemme.

– Jeg vet en ting, og det er at jeg aldri hadde skadet Alexandra med vilje. Det var min kropp som gjorde dette. Men jeg var ikke bevisst da jeg gjorde det.

Alexandra Therese Nilssen ble drept med en kjøkkenkniv på soverommet. 26-åringen hevdet under ankesaken at han ikke husket selve drapshandlingen.

Da politiet undersøkte hytta etter drapet, fant de blod på badet. Mannen forklarte i retten at han ikke kan huske å ha vært på badet.