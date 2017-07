25-åringen samtykket til fengslingen i Ringerike tingrett fredag ettermiddag.

– Han har det veldig, veldig tungt. Han er nedbrutt og sliten. Det tyngste for ham er å ikke kunne ha litt kontakt med familien, sier siktedes forsvarer, advokat Sindre Løvgaard til NRK.

Politiets begjæring om fire uker i varetekt var som ventet, sier Løvgaard. Siktede motsatte seg først to uker i isolasjon, men godtok det.

25-åringen har innrømmet å ha drept samboeren Alexandra Nilssen (21) på hytta på Sørbølfjell denne uken, men har ikke erkjent straffskyld.

– Har ikke motiv

Siktede er fortsatt innlagt på psykiatrisk avdeling på sykehus, og det blir opp til helsevesenet hvorvidt det er forsvarlig å overføre ham til varetektsfengsling, sier Løvgaard.

Alexandra Nilssen (21) ble drept på hytta til familien til kjæresten i Flå tirsdag. Foto: Privat

Politiet har tidligere uttalt at de har et motiv for drapet, men har ikke ønsket å kommentere det.

Siktede er uenig i det, sier Løvgaard.

– Han forteller at det ikke er noe motiv. Det er også derfor vi har bedt om en sakkyndig utredning for å avklare om han kan ha vært psykotisk, sier han.

– Hadde ikke kranglet

Løvgaard ønsker ikke å kommentere om siktede husker handlingen.

– Hadde siktede og kjæresten kranglet i forkant av drapet?

– Ut ifra hvordan han forteller det, så er det ikke noe som tyder på det. Det har ikke vært noen krangel eller konflikt, sånn som han forklarer det, sier advokaten.

Siktedes forsvarer, advokat Sindre Løvgaard. Foto: Guillermo Farias / NRK

Den siktede 25-åringen har erkjent at det mest sannsynlig er han som har drept kjæresten, men vil avvente en sakkyndig utredning om sin tilregnelighet før han tar stilling til straffskyld.

Bevis

Politiet ba om at siktede skulle fengsles i fire uker, to av dem i isolasjon, på grunn av fare for bevisforspillelse.

– Det er for at vi skal kunne etterforske saken uten at han blir påvirket og at han får mulighet til å påvirke andre, sier politiadvokat Per Thomas Omholt ved Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Familien i sjokk

Drapet kom som et voldsomt sjokk på familien til avdøde, sier familiens bistandsadvokat Gunn Iren Midtbø.

– Det er en enorm belastning for dem å miste det de kaller sitt aller, aller kjæreste. Hun beskrives som en solstråle, og en omsorgsfull, blid og positiv jente med store framtidsplaner som de nå er frarøvet på en brutal måte, sier Midtbø til NRK.

Familien ønsker svar på hvordan dette kunne skje, sier hun.

– Dette er en uforståelig handling for dem, så ønsker de å få vite så godt det lar seg gjøre hvordan dette kunne skje. Familien har noe informasjon fra politiet, men har ikke svar på alle spørsmål.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

I trafikkulykke

Det var tirsdag morgen at 21 år gamle Alexandra Nilssen fra Moss ble funnet død på en hytte i Sørbølfjell.

Kort tid tidligere ble kvinnens kjæreste pågrepet etter at han var involvert i en bilulykke på riksvei 7 ved Gulsvik i Flå.

Etter ulykken ble 25-åringen sittende fastklemt, og han fortalte til nødetatene at han nettopp hadde drept kjæresten på familiens hytte.