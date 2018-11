Sakkyndige: – Han var tilregnelig på drapstidspunktet

Aktor i saken, Anne Christine Stoltz Wennersten, la i dag ned påstand om 13,5 års fengsel for 26-åringen etter at de sakkyndige hadde konkludert med at han ikke var utilregnelig.

– Han har hatt depressive trekk og kan trolig i perioder ha hatt en depressiv lidelse. Men ikke under handlingen, sa rettspsykiater Schack Rune Lystrup da han tok plass i vitneboksen sammen med psykologspesialist Anne Lill Ørbeck.

26-åringen som er tiltalt mener Citalopram, et legemiddel som brukes mot blant annet depresjon, gjorde ham utilregnelig og har derfor anket saken til Borgarting lagmannsrett.

– Medisineringen har ikke hatt sammenheng med drapet og det har ikke påvirket ham, sa Lystrup i retten fredag.

Drakk litt før - men mye etter

Lystrup tok også opp temaet med inntak av alkohol før og under drapshandlingen. Den tiltalte drakk alkohol samtidig som han hadde fått i seg Citalopram.

– Jeg mener alkoholen har hatt påvirkning. Han har tidligere begynt å gjøre ting som ikke var hensiktsmessig. Bror og søster bekrefter han han kunne komme ut av kontroll ved inntak av alkohol, sa Anne Lill Ørbeck.

Lystrup fortalte i retten at alkohol var en faktor i tilregnelighetsspørsmålet.

Det ble utført to blodprøver av den tiltalte dagen drepet fant sted. Det høyeste målte var 1,8 promille klokken 09:48.

– Han drakk litt før handlingen, og mye etter handlingen. Det kan ha forsterket følelsen av hukommelsestap, sa Ørbeck

Han har sagt at han visste at han ikke burde blande alkohol og medisiner.

Lite sannsynlig med psykose

Overlege og sakkyndig i retten Cecilie Hasselø Thaulow var spesielt oppnevnt til ankesaken i lagmannsretten.

– Jeg tror han har hatt alkohol i blodet under drapet, men hvor mye kan jeg ikke si. Det får retten vurdere, sa Thaulow.

Å kombinere Citalopram og alkohol er ikke anbefalt og gir en rusforsterkende effekt, samtidig som det påvirker sentralnervesystemet. Det kom frem i retten.

– Det er svært lite sannsynlig at Citalopram kan gi en psykose. Den aggressive atferden har sannsynligvis kommet fra alkoholen alene, sa sakkyndig Cecilie Hasselø Thaulow.

Uten betydning

Den tiltalte tok til tårene idet rettspsykiater Ørbeck leste opp de sakkyndiges konklusjon om at han ikke var utilregnelig.

– Han vet hva han gjorde, sa aktor Anne Christine Stoltz Wennersten.

Påtalemyndigheten mener tiltalte har vært tilregnelig og viser til de sakkyndiges forklaring i retten. Videre mener aktor at handlingens karakter tilsier at drapet har skjedd med viten og vilje og er forsettlig drap.

– Tvunget psykisk helsevern er ikke nødvendig for oss å vurdere. Det er ingen holdepunkter for psykose, heller ingen sterk bevissthetsforstyrrelse, som de sakkyndige også utelukker.

– Det er alkoholen som har størst betydning, og selvforskyldt rus er ingen straffritaksgrunn, sa aktor Wennersten.