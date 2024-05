Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Eier av Garderobemannen, Erik Bøckmann, får ikke anke spørsmålet om skyld etter konkursen i 2020.

Bøckmann ble dømt til 10 måneder i fengsel fordi han ikke slo bedriften konkurs i tide. Det resulterte i at kunder betalte nær 60 millioner kroner i forskudd for varer de ikke hadde.

Bøckmann anket både spørsmålet om skyld og straffen, men lagmannsretten har nå sagt nei til å ta opp spørsmålet om han var skyldig eller ikke.

Garderobemannen har gått konkurs fire ganger siden 2000, og Bøckmann mistet retten til å lede bedrifter fram til våren 2026 etter konkursen i 2024.

Bøckmann har fått ja til å anke straffeutmålingen, og han ble også dømt til å betale 26,5 millioner kroner i erstatning.



– Det er klart at Bøckmann er skuffet over at retten ikke har funnet grunn til å prøve skyldspørsmålet, sier forsvarer Arnt Angell.

I 2020 gikk Garderobemannen konkurs for andre gang.

Eier av selskapet, Eirik Bøckmann, ble dømt til 10 måneder i fengsel fordi han ikke slo bedriften konkurs i tide.

Kunder hadde betalt nær 60 millioner kroner i forskudd for varer de ikke hadde fått. I tillegg mistet 97 ansatte jobben.

Advokat Arne Angell er forsvarer for Erik Bøckmann sammen med advokat Trond Karlsen. Foto: Anne Ognedal / NRK

I rettssaken nektet Bøckmann straffskyld, men ble dømt av Søndre Østfold tingrett.

Grundig vurdering

Bøckmann anket både spørsmålet om skyld og selve straffen.

Men lagmannsretten har nå sagt nei til å ta opp spørsmålet om han var skyldig eller ikke.

Forsvarerne skrev i anken at tingretten var for streng når de vurderte om det var håp om å få Garderobemannen i gang igjen.

Søndre Østfold tingrett i Fredrikstad dømte styreleder for Garderobemannen til 10 måneder i fengsel, og tap av rett til å drive forretningsvirksomhet. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

– Han mener at han ikke har drevet uforsvarlig, men at selskapet skulle klare seg, sier Angell.

Etter Bøckmanns syn var det koronapandemien som satte en stopper for det, forklarer Angell.

Men lagmannsretten er uenig. De mener tingretten vurderte saken grundig og viser blant annet til e-poster. Der går det fram at den økonomiske situasjonen i Garderobemannen var kritisk i 2019.

Vil ikke få dekket tap

Garderobemannen har i mer enn 20 år solgt garderober til folk i hele landet. Selskapet har gått konkurs fire ganger.

2000

2020

2022

2024

Allerede før konkursen i 2020 hadde Bøckmann et nytt selskap klart. Det selskapet gikk konkurs våren 2022 etter krav fra Skatteetaten.

Garderobemannen har i mange år hatt lager og hovedkontor i Fredrikstad Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Nok en gang måtte Nav betale ut flere millioner til ansatte som ikke hadde fått lønn. Også denne gangen var det kunder som hadde betalt på forhånd og ikke fått varer.

To år senere ble selskapet nok en gang begjærte konkurs av Skatteetaten. Bøckmann mistet da retten til å lede bedrifter fram til våren 2026.

Advokat Ole Magnus Karlsen er oppnevnt som bostyrer i Garderobemannen-konkursen.

Han skriver at det fortsatt ikke ser ut til at vanlige kreditorer og kunder vil få dekket noe av sine tap. Først må kravene til Skatteetaten og Nav Lønnsgaranti dekkes.

Skal vurdere straffen

Mens Bøckmann har fått nei til å anke skyldspørsmålet for konkursen i 2020, har han fått ja til å anke straffeutmålingen.

Forsvarer Angell sier at de er glade for å få prøvd på nytt både straffeutmåling og tap av retten til å drive næring.

– Vi noterer oss at retten gikk over aktors påstand om straff, en strengere straff enn det Økokrim påstod. De mente at det skulle være lavere, sier Angell.

Førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim er fornøyd med lagmannsrettens beslutning.

Økokrim tok ut tiltale mot Bøckmann i 2023 etter konkursen i 2020. Bård Thorsen er Førstestatsadvokat i Økokrim. Foto: Jens Christian Sundby / NRK

– Det er fornuftig at lagmannsretten vil prøve straffeutmålingen for vi har få liknende saker, sier Thorsen.

Han forklarer at tingrettens dom blir lag til grunn. Dermed blir det en mindre omfattende rettssak.

Bøckmann ble også dømt til å betale 26,5 millioner kroner i erstatning. Lagmannsretten har avvist å ta opp denne delene av saken hvis ikke det kommer nytt krav om det.

– Da er vi nødt til å sende en ny begjæring om det, avslutter Angell.