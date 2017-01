Er det farlig å dra til Fredrikstad?

– Jeg tenker at det sier noe om både hva som kan skape frykt hos mennesker, og det sier en god del hvilken makt noen medier kan ha, sier ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård (Ap) til NRK.

Det er cruiserederiet Carnival Cruises UK som har kansellert fem anløp i Fredrikstad 2018. De viser til en artikkel i The New York Times om fremmedkrigere fra Lisleby. Det var Fredriksstad Blad som først omtalte saken.

IKKE REDD: Ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, mener det ikke er farlig å besøke Fredrikstad. Foto: Einar Yohsuke Kosaka / NRK

Artikkelen det vises til sto på trykk i april 2015. Den tar utgangspunkt i at sju menn reiste fra Fredrikstad til borgerkrigen i Syria i løpet av to år.

– Jeg har selv lest New York Times-artikkelen, og jeg kunne ikke spore at det var noen grunn til å frykte den generelle tryggheten i Fredrikstad, fortsetter ordføreren.

Jobber politisk mot radikalisering

I februar 2016 dro en delegasjon fra Fredrikstad kommune til USA for å utveksle erfaringer knyttet til arbeid med radikalisering. Kommunen var invitert av den amerikanske ambassaden i Oslo til Washington og Minneapolis. Besøket bar frukter.

LÆRT OM RADIKALISERING: Leder av Fredrikstad Arbeiderparti, Siri Martinsen, var en del av delegasjonen som reiste til USA for å lære om radikalisering. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

– Det var en politisk prioritering at vi skulle øke innsatsen mot radikalisering. Vi har utviklet et undervisningsopplegg til alle skolene og vært på plass for å informere, forteller Siri Martinsen, leder i Fredrikstad Arbeiderparti.

Kommunen har jobbet tverrfaglig på tvers av kommunen og med frivilligheten.

– Vi har satt i stand dialogmøter med ungdom og de videregående skolene, hvor det har vært fokusert på holdninger. Vi har også stimulert til ytterligere samarbeid mellom trosretninger, forklarer Martinsen.

Tar tid å bygge opp omdømme

– Jeg opplever ikke den utryggheten og opplever ikke at Fredrikstads innbyggere eller noen andre i Norge tenker på den måten om Fredrikstad, sier ordfører Nygård.

Dette er første gang ordføreren har hørt om at den massive omtalen av Lislebyveien og fremmedkrigere fra Fredrikstad har fått konsekvenser for turismen til Østfolds største by.

– Hvis argumentene cruiserederiet bruker for å droppe Fredrikstad er reelle, er det lite hyggelig. Det tar tid å bygge opp og gjenopprette omdømme igjen. Jeg tror vi har alle muligheter til å argumentere for at dette ikke er en realitet, som politiet og flere andre kan bekrefte.

– Er det farlig å dra til Fredrikstad?

– Nei, det er ikke det, ler Nygård.

– Jeg er ikke redd for å være i Fredrikstad, følger partifelle Martinsen opp.

Politiets sikkerhetstjeneste har gått god for Fredrikstad som like trygg som noen annen by i fredelige Norge.