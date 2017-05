Elev fryktet fraværsgrensen - dumpet firhjulingen

– Det var en patrulje som oppdaget en firhjuling som sto litt merkelig plassert i rundkjøringen ved Osloveien i Askim. Det ble gjort noen undersøkelser for å se om den kunne være stjålet, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Follo politidistrikt.

Men firhjulingen var slett ikke stjålet.

Patruljen kom nemlig til slutt i kontakt med eieren, en elev ved Askim videregående skole, som forklarte at han hadde lagt på sprang for å rekke skolen.

– Han hadde gått tom for bensin på vei til skolen og hadde ikke noe annet valg enn å dumpe firhjulingen og løpe. Han var bekymret på grunn av fraværsgrensen, sier Sveen.

Ifølge operasjonslederen lovet den uheldige skoleeleven å komme tilbake til rundkjøringa for å flytte kjøretøyet i lunsjen.

– Det er opplagt at han har hatt et dilemma der han har stått uten bensin. Fraværsgrensen har nok veid tungt og vi har ingen innsigelser på det. Vi regner med at han får flyttet den i lunsjen, så det blir en travel dag på skolen for ham, sier Sveen.

Er det greit å sette fra seg kjøretøy i en rundkjøring på grunn av fraværsgrensen?

– Den vekket oppmerksomheten til patruljen, så jeg antar at den sto provisorisk plassert. Men vi godtar forklaringen fra eieren og vi synes at han løste det utmerket.

Dette er fraværsgrensen

Fraværsgrensen på 10 prosent i videregående skole trådde i kraft fra skoleåret 2016–2017.

Ifølge Utdanningsdirektoratet vil en elev som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunkt i faget.

Elevene må vise relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen, som for eksempel legeerklæring.

Regelen har skapt voldsom debatt, til tross for at fraværsgrensen har ført til mindre fravær. Elevorganisasjonen mener at fraværsgrensen ikke funker.