Det er fortsatt ledige studieplasser

Torsdag morgen la Samordnet Opptak ut listen over hvilke studier som har ledige plasser. Fra fredag morgen kan man søke på disse. Flere plasser vil dukke opp fra i dag og i ukene som kommer.

Kristian Folkman ber folk som ser etter restplasser å følge med i dagene fremover. Det vil nemlig dukke opp flere ledige plasser. Foto: Terje Heiestad / Millimeterpress

– Det er vanskelig å si om det vil komme mange flere plasser. Det får vi først vite når søkerne er fordelt, om noen er overbooket og om det er noen studier som mangler søkere, forteller informasjonsrådgiver Kristian Folkman ved Samordna Opptak.

Ulikt fra det vanlige opptaket er det her førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder. Er du kvalifisert og søker først, så vil det være du som får plassen.

– Ettersom det er førstemann til mølla som gjelder, lønner det seg å være tidlig ute, da det er få plasser og de fylles fort, sier rektor ned Høyskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Innen for disse områdene er det plasser Ekspandér faktaboks Her finner du en oversikt over hvilke studieområder det finnes ledige plasser. Estetiske fag, kunst- og musikkfag: 30 har ledige plasser. Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag: En har ledig plass Historie, religion og idéfag: 53 har ledige plasser. Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv: 10 har ledige plasser. Informasjonsteknologi og informatikk: 4 har ledige plasser. Juridiske fag, rettsvitenskap, politi: Ingen ledige plasser. Lærer- og lektorutdanning: 60 har ledige plasser. Matematikk og naturfag: 16 har ledige plasser. Mediefag, bibliotekfag og journalistfag: 10 har ledige plasser. Medisin, odontologi, helse- og sosialfag: 1 har ledig plass. Pedagogiske fag: Ingen ledige. Reiselivsfag, hotellfag: To har ledige plasser. Samfunnsfag: 27 har ledige plasser. Språk, litteratur: 26 har ledige plasser. Teknologi, ingeniørfag og arkitektur: 69 har ledige plasser. Økonomi og administrasjon: 22 har ledige plasser.

Flest studier med ledig plass innen teknologi og ingeniør

Det finnes ledige plasser innen de fleste studieretninger. Innen teknologi, ingeniørfag og arkitektur er det 69 studiesteder som har ledige plasser.

Ute på restetorget finnes det i øyeblikket 22 nettbaserte studier. 25 studier er basert på samlinger, der studentene samles et visst antall ganger i løpet av året.

Fire studier er deltid, mens de resterende er heltidsstudier.

Det finnes ledige plasser over hele landet, men studiesteder som Politihøgskolen, Handelshøgskolen og Norges idrettshøgskole har ikke lagt ut noen plasser.

Politihøgskolen er blant skolene som ser ut til å ha fått fylt opp alle sine plasser. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lærerutdanningen har blitt mer populær enn tidligere, noe som gjør at det også er vanskeligere å få studieplass. Samtidig er opptakskravene høye for å bli lærer.

Ifølge Norges arktiske universitet har de aldri hatt så mange kvalifiserte søkere til lærereutdanningen som i år.

– Vi opplevde rekordstort opptak til lærerutdanningene i fjor og en økning på 26 prosent i år er helt fantastisk. Norge og Nord-Norge har et stort behov for flere lærere og vi er svært glade over at nesten 800 får tilbud om å studere hos oss, sier prorektor for utdanning ved universitetet, Wenche Jakobsen.

Fortsatt ledige lærerplasser

Går du med en drøm om å bli lærer er det fortsatt mulig å komme inn på lærerstudier til høsten. Både studiestedene i Alta, Hamar, Tromsø, Nesna, Levanger, Bodø, Notodden, Porsgrunn, Drammen, Bergen, Oslo, Halden, Sogndal, Stord, og Finnsnes har restplasser på studiet Grunnskolelærer første til syvende trinn.

For å bli lærer inne femte til tiende trinn er det ledige plasser i Alta, Tromsø, Hamar, Bodø, Nesna, Levanger, Notodden, Porsgrunn, Drammen, Bergen, Oslo, Halden, Sogndal og Stord.

– Jeg oppfordrer søkere som står uten studietilbud til å være raske med å sjekke nettportalen. Nå er det løpende opptak som gjelder, og det er fortsatt mulig å finne spennende studier, som for eksempel lærerutdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Kan søkes på fra fredag

Restplassene kan man begynne å søke på fra 20. juli klokken ni. Fra dette klokkeslettet begynner studieplassene med løpende opptak.

Samordna Opptak anbefaler derfor at du følger med på hvilke restplasser som legges ut på restetorget torsdag.

– For å søke på disse restplassene går man bare inn på nettsidene og søker som man ville gjort ved vanlig søking, sier Folkman.

For å komme inn må man fylle opptakskravene. Dette er forskjellig fra studie til studie, men alle krever de minst generell studiekompetanse.

Har du satt deg på venteliste gjennomføres det er suppleringsopptak 29. juli. Da er svarfristen enda kortere, og du må derfor følge med på mailen din.