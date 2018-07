Klokken 11 i dag legger Samordna opptak ut oversikten. Denne uken får søkerne svar på om og hvor de har fått studieplass.

21-åringen Signe Aanderaa Eide skal begynne på informasjonsteknologi på OsloMet, tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus.

Musikken var avgjørende for å vekke teknologiinteressen i henne.

– Siden jeg gikk musikklinjen på videregående har jeg jobbet mye med musikk de siste to årene. Gjennom å jobbe i studio og med livemusikk, har jeg blitt eksponert for mye teknologi.

I bransjen har Signe opplevd at folk ofte ikke tror at jentene kan være like flinke som gutta.

– Da må jeg si: jeg vet hva jeg driver med, sier Signe.

Selv kjenner Signe ingen andre som skal starte på studiet. Hun gleder seg derfor over at flere jenter har søkt seg ditt og lignende steder.

– Gledelig utvikling

PROREKTOR: Nina Waaler ved OsloMet gleder seg over at flere kvinner søker seg til teknologitunge studier. Foto: Sonja Balci / OsloMet

– Dette er en gledelig utvikling, sier prorektor for utdanning Nina Waaler ved OsloMet om at flere kvinner søker seg til teknologi og IT.

Signe er derfor veldig glad for at OsloMet sier at de ønsker å ta ekstra vare på nettopp de jentene som starter.

– Under fadderuka skal de blant annet arrangere eget vorspiel for jentene. Jeg håper det bidrar til å styrke samholdet blant hos, sier Signe.

For OsloMet ellers er det de store trendene som fortsetter dominerer tallene.

– Det er mange som søker seg til studier innenfor lærer, helse og IT, sier prorektor Waaler.

Systematisk rekruttering av kvinner

Storbyuniversitet har jobbet systematisk over flere år med å rekruttere flere til kvinner til IT- og teknologistudier, ifølge Waaler.

– Vi trenger flere kvinnelige IT-spesialister. Dette er et fagområde som altfor lenge har vært dominert av menn. Skal vi sikre de beste IT-løsningene for fremtiden, kan vi ikke bare rekruttere fra 50 prosent av befolkningen.

Waaler understreker at betydningen av at teknologi går utover de rene teknologistudiene og har betydning også for andre fagområder, for eksempel innenfor helsesektoren.

– Teknologi som et overordnet tema i utdanningene vil være viktig fremover. Derfor lanserer vi tech.phil som skal gi studentene innsikt, forståelse og kunnskap om teknologi. Tanken er å skape et nytt forberedende emne som skal bidra til at flere studenter går inn i arbeidslivet med en grunnleggende forståelse for teknologi.

Musikk + teknologi = drømmejobb

Drømmejobben til Signe var å bli rockemusiker. Nå ser hun får seg noe i skjæringsspennet mellom musikk og teknologi.

– Jeg tror det jeg lærer på studiet vil være relevant for musikken. Å kunne være musiker og samtidig drive med data og programmering ved siden av ville vært drømmen.