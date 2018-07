Dette er studiene det er vanskeligst å komme inn på

Totalt 140.700 personer har søkt høyere utdanning i år, en økning på over 6000 sammenlignet med i fjor.

Det betyr at søkertallet er det høyeste noensinne.

Blant søkerne er 125.000 personer kvalifisert for minst ett studium. Rundt 100.000 søkere har fått tilbud om studieplass, men kun 57.000 av disse har fått tilbud om sitt førstevalg.

Les også: Kvinner strømmer til teknologifag

Medisin med høyest inntakskrav

Det er fortsatt profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo som har landets høyeste poenggrense for å komme inn på ordinær kvote.

Ordinær kvote omfatter skolepoeng, alderspoeng og tilleggspoeng. Se full forklaring på hvordan poengene regnes ut her.

Poenggrensen ved medisin på UiO er på 68.5, og holder seg dermed stabil sammenlignet med fjoråret.

Dette er studiene med høyest poenggrense ved ordinær kvote:

Medisin, høst, UiO. Poenggrense 68.5 Medisin, vår, UiO. Poenggrense 67.2 Medisin, NTNU. Poenggrense 67 Medisin, UiB. Poenggrense 66,6 Medisin, UiT. Poenggrense 66,4 Psykologi, høst, UiO. Poenggrense 66,2 Odontologi, UiO. Poenggrense 65 Psykologi, vår, UiO. 64,9 Odontologi, UiB. Poenggrense 64,5 Odontologi, UiT. Poenggrense 64,2

Samordna opptak og høyere utdanning Ekspandér faktaboks Søknadsfristen til universiteter og høyskoler går ut 15. april. Søknaden skjer gjennom Samordna Opptak og alt foregår elektronisk.

Man kan søke flere studier i prioritert rekkefølge, men får bare ett tilbud om studieplass.

Siste frist for å endre på prioriteringen er 1. juli.

Hovedopptak er 19. juli. Søkeren får svar 20. juli og må svare på tilbudet innen 24. juli.

Når noen takker nei til en studieplass, får andre tilbud om plassen.

De som ikke får plass i hovedopptaket kan stå på venteliste.

Suppleringsopptaket skjer 29. juli, og svarfristen er kort.

Deretter er det etterfyllingsopptak til ledige studieplasser fram til studiestart. Kilde: Samordna opptak

IKT øker mest

Studiet med flest førstevalgsøkere i landet er rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Totalt 1771 personer hadde dette som sitt endelige førstevalg etter 1. juli.

Rett bak på lista ligger rettsvitenskap ved UiO (1758 søkere) og siviløkonomutdanningen ved NHH (1712 søkere).

Se den fulle oversikten over antall søkere per studie her.

Les også: Disse bruker minst tid på studiene

Samtidig er det informasjonsteknologifagene som har den største økningen.

For eksempel har Informatikk: digital økonomi og ledelse (DigØk) som ble introdusert ved UiO i fjor, fått økt poenggrense til tross for at antall studieplasser er doblet i år.

– UiOs informatikkutdanninger svarer på de store behovene i arbeidslivet. Digitalisering har en sentral plass i vår utdanningssatsing, sier Bjørnerud Mo.

Les også: UiO frir til de flinkeste studentene

UiB melder om at interessen for å studere teknologi har økt. Sammenlignet med 2017 er det 12 prosent flere som i år har fått tilbud om studieplass innen IKT.

Det gjør IKT til et av utdanningsområdene som øker mest ved UiB.

– Økende digitalisering og robotisering gjør at det vil være stort behov for denne kompetansen i fremtiden, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.

27.000 uten tilbud

Samordna opptaks tall viser at det har vært en kraftig oppgang i antall kvalifiserte søkere. Samtidig er det rundt 27.000 kvalifiserte søkere som ikke har fått tilbud om studieplass.

– Det er en effekt av at søkertallene øker, mens antall studieplasser ikke øker i samme tempo, sier avdelingsleder ved Samordna opptak, Geir Sverre Andersen.

Han presiserer at en del av disse vil få tilbud i løpet av de videre opptakene. Det vil avholdes totalt 15 nasjonale opptak frem til september, hvor mellom fem og ti tusen tilbud vil bli gitt.

Har du fortsatt ikke søkt høyere utdanning? Det er fortsatt ledige studieplasser