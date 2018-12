– Trist at vi ikke fikk fullført boka vår

– Jeg fikk sjokk da jeg fikk en melding om at det gikk dårligere med han. Men jeg trodde ikke at det skulle gå så fort. Det er utrolig trist, sier billedkunstner Lisa Aisato.

Torsdag opplyste forlaget Aschehoug at Klaus Hagerup er død, 72 år gammel, etter lengre tids sykdom.

Aisato jobbet med Hagerup med boka «Jenta som ville redde bøkene» som ble gitt ut i 2017.

– Han skrev så godt og hadde så mange fine ideer. Jeg ble utrolig inspirert av tekstene hans. Også var han så utrolig entusiastisk når jeg sendte over tegninger og bilder, sier hun om samarbeidet.

Lisa Aisato illustrerte barneboken Jenta som ville redde bøkene som ble gitt ut i fjor. Hun forteller at hun og Hagerup snakket om å jobbe med flere prosjekter sammen. Foto: Dang Trinh / NRK

Boka utløste heftige budrunder i utlandet og er solgt til 27 land. Aisato forteller at de to allerede hadde startet på et nytt prosjekt sammen.

– Vi hadde veldig lyst til å lage enda en bok sammen. Vi begynte på en ny som han jobbet med å skrive nå. Det er trist at vi ikke fikk fullført den. Slik jeg kjenner ham, så var han utrolig varm, åpen, hjertelig og entusiastisk. Samarbeidet vårt var utrolig fint og godt, og jeg husker at jeg var starstruck da jeg møtte ham første gang, sier hun.

Vant Brages Hederspris

Klaus Hagerup debuterte som forfatter med diktsamlingen «Slik tenker jeg på dere» i 1969.

Han var forfatter, dramatiker, regissør, oversetter og utdannet skuespiller, og har arbeidet ved Den Nationale Scene og ved Nationaltheatret.

I november ble han tildelt Brages Hederspris.

– Bøkene for barn og ungdom er like mye lest av voksne mennesker som av unge, noe som i stor grad skyldes Hagerups egenartede blanding av sprudlende fabulering og dypt alvor, sier Mads Nygaard, forlegger i Aschehoug.

Engasjert på venstresida

Klaus Hagerup var hele livet aktiv på den politiske venstresiden. Han ble valgt inn i sentralstyret i Sosialistisk Ungdomsforbund da det ble startet i 1963. Forbundet endret senere navn til Rød ungdom, og er ungdomsorganisasjonen til partiet Rødt.

– Han var en sjeldent engasjert kunstner på den røde sida. Han stilte på lista for Rødt i Østfold i alle år, og beholdt et bankende hjerte på venstresida helt til siste slutt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han trekker fram bøker som «Bibbi bokkens magiske bibliotek» og «Markus og Diana».

– Mange av bøkene hans er veldig kjære for mange av oss som er litt yngre enn hans generasjon. Han dikta og skrev seg inn i hjertene våre, sier Moxnes.

Hadde dødsangst

Hagerup snakket om sykdommen i et større intervju med Fredriksstad Blad i november. Der forteller han at han alltid har hatt en sterk dødsangst.

– Det merkelige er at nå som jeg virkelig har grunn til å ha dødsangst, er den forsvunnet. Du avfinner deg med den. Vi er jo alle dødsdømte fra den dagen vi blir født, sier Hagerup i intervjuet.

Det var i 2017 at Hagerup fikk påvist kreft. Det startet med tarmkreft, som siden spredde seg til flere organer.