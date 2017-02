– Plast er en av de største pågående naturkatastrofene

– Hadde vi sett den samme mengden søppel som ligger langs kysten og i havet synlig på land, så hadde det vært borte. Men det synes ikke så godt. Noen ganger må det dessverre skje en trist hendelse før det åpner øynene til folk, mener han.

– Kan ikke lenger fornekte problemet

Sten Helberg er styremedlem i Naturvernforbundet i Østfold og initiativtaker til Kystlotteriet. Han kaller plastproblematikken for en naturkatastrofe. Foto: Lotte Olsen / NRK

I helgen oppdaget zoologer ved Universitetet i Bergen en sjelden hval som var strandet på Sotra utenfor Bergen. Det viste seg å være en gåsenebbhval som var svært syk. Da hvalen ble undersøkt nærmere, fant forskerne 30 hele plastposer i magesekken til hvalen.

Helberg sier at det hele er svært tragisk.

– Nå kan man ikke lenger fornekte at plast er et stort problem. Det er en av de største pågående naturkatastrofene vi har. Det er noe som skjer sakte, men sikkert. Vi har kanskje sett slike hendelser andre steder i verden, nå ser vi det rett utenfor døra vår i Norge.

Helberg er initiativtaker til Kystlotteriet som startet opp i fjor. Det går ut på at de som plukker søppel kan være med i et lotteri hvor man kan vinne penger.

Har laget søppelkart

Hvaler kommune har nå sørget for å lage et søppelkart slik at folk vet hvor de skal gå for å plukke. Foto: Skjærgårdstjenesten

Hvaler kommune har tatt tak i søppelproblemet, og laget et elektronisk kart som viser hvor søppelet befinner seg.

– På kartet ligger det fargelagte områder og vi kommer også til å føre inn statistikk for avfallsmengder. Dette blir en kunnskapsbase for folk som ønsker å bidra, sier Eivind Børresen i Skjærgårdstjenesten på Hvaler.

Han var med å plukke ti tonn søppel langs hvalerskjærgården i fjor. Men det var bare som å skrape i overflaten, mener han.

– Alle må bidra

I fjor kom World Economic Forum med en ny rapport som sier at hvis forsøplingen fortsetter på samme måte, vil det være like mye plast i verden som fisk i 2050. Helberg sier at selv om det kan virke håpløst å få løst søppelproblemet, må vi ikke gi opp.

– Vi kan blant annet være mer bevisste når det gjelder valg av produkter som er miljøvennlige. Og ikke minst stille krav til politikerne, sier han.

Fakta om marint søppel Foto: Anette Torjusen / NRK Ekspandér faktaboks Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har i havet.

Stadig mer søppel og tapte fiskeredskaper havner i havet hvert år, mens kun en liten andel blir fjernet.

Skjærgårdstjenesten, friluftsråd, kommuner, frivillige, o.a. gjør en betydelig innsats for å fjerne marint søppel fra strendene, men likevel er det kun en liten andel som blir fjernet.

Marint søppel = Alt fast materiale fra menneskelig aktivitet - plast, trevirke, metall, glass, gummi, tekstiler, papir - som er forlatt eller på annen måte havner i havet (UNEP )

Definisjonen inkluderer avfall fra landbaserte kilder som er fraktet til havet med vassdrag, avløp eller vind.

Det er anslått at 60-80 prosent av marint søppel i havet kommer fra land

15 prosent driver i land, 15 prosent flyter rundt i vannmassene og 70 prosent ender opp på havbunnen.

Produksjon av plastråstoff i verden har vist en vekst fra 1,7 millioner tonn i 1950 til hele 288 millioner tonn i 2012.

Hvert år dør eller skades antagelig mer enn en million sjøfugl, over hundre tusen marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden på grunn av menneskeskapt avfall. Kilde: Østfold fylkeskommune

Skal styrke internasjonalt arbeid

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, er opptatt av at vi må jobbe internasjonalt med søppelproblemet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier at de er i kontakt med Singapore for et samarbeid om å bekjempe søppel i havet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er Kina som er den største kilden til plast i havet globalt, Indonesia er nummer to. Norge har tatt initiativ til å vurdere strengere internasjonalt regelverk rundt dette. Vi har snakket med Singapore om et samarbeid om å styrke nasjonal avfallssorteringen i Asiatiske land, for det er nasjonal avfallssortering dette gjelder, sier han.

Langs hele kysten av Norge har det samlet seg masse søppel. Da bygginga av det undersjøiske veisambandet Ryfast skulle starte opp, fant vegvesenet masse plast: