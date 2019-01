– Kontroll av alle vogntog vil føre til kø langt inn i Sverige

På grensa mellom Norge og Sverige i Østfold er kilometerlange køer av biler og vogntog inn mot kontrollplassen til Statens vegvesen på Svinesund et vanlig syn.

Hvert døgn passerer mellom 1300 og 1500 vogntog denne grenseovergangen.

I NRKs Debatten torsdag kveld ønsket yrkessjåfør Bård Pettersen og Håkon Brox at myndighetene må kontrollere alle tunge kjøretøy på vei inn i landet.

Håkon Brox ble liggende to uker i koma etter å ha kollidert med et vogntog. Han ønsker kontroll av alle vogntog på grensa. Foto: NRK

– Det må være krav nummer én, så myndighetene har mulighet til å sjekke både førerkort og kjøretøyets tekniske tilstand, sier Brox.

Han ble selv liggende i over to uker i kunstig koma etter at et utenlandsk vogntog dundret inn i personbilen han satt i 2015.

Men ifølge vegvesenet kan det bli vanskelig å gjennomføre i praksis.

– Det er selvfølgelig ønskelig også for oss å kontrollere alle som kommer. Men da vil køen bli stående langt inn i Sverige. Det stopper fort opp allerede i dag, sier fagleder Øyvind Grotterød i grensekontrollen på Svinesund til NRK.

Moxnes: – Vi må få kontroll på dødsfellene

De siste årene har det vært flere alvorlige ulykker hvor utenlandske vogntog har vært involvert.

Flere ganger i året roper vegvesenet også varsku i mediene om det de kaller dødsfeller på norske veier.

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) mener derfor at forslaget om å kontrollere alle tunge kjøretøy på grensa er en god idé.

– Vi lytter til folk som Brox og Yrkestrafikkforbundet, som sier at vi må få kontroll av alle utenlandske vogntog på grensa. Vi må ha kontroll på disse dødsfellene. Har vi kontroll av alle vogntog på grensa døgnet rundt, så vil vi få en preventiv effekt på kjeltringene, sier han.

Ett vogntog i minuttet døgnet rundt

Av de 1500 vogntogene som passerer Svinesund hvert døgn, er det i gjennomsnitt 40 som blir kontrollert.

Fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen sier at de ikke har ressurser til å kontrollere alle vogntogene som kommer inn i landet. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Hver kontroll tar alt fra 15 minutter til en hel arbeidsdag, avhengig av hva som skal undersøkes.

Dersom vegvesenet skulle kontrollert alle tunge kjøretøy som passerer på Svinesund, måtte de ha undersøkt ett vogntog i minuttet hvert eneste minutt gjennom hele døgnet.

– Da sier det seg selv at vi må få tilført ganske mye ressurser for å klare å stanse alle, sier Grotterød.

Dale: – Vi må flytte tilsynet

– Hvis jeg hadde trodd at vi hadde løst alle problemene ved å bare kontrollere på grensene, så hadde vi naturligvis gjort det. Men risikoen endrer seg fra sted til sted. Vi må flytte tilsynet slik at de som er ute og kjører aldri vet når eller hvor vi kontrollerer, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Han sier at han er opptatt av å stramme inn regelverket og øke antall kontroller. Men han ønsker dem der det til enhver tid er høyest risiko.

– Det er klart at vi kan ha 2500 trailere stående på Svinesund. Det kan vi. Men det er ikke sikkert at det reduserer risikoen. Hvis traileren passerer Svinesund og skal inn til Halden, så er jeg mer opptatt av å kontrollere de som skal til Hemsedalsfjellet, sier han.

Kan parkers i ukevis

Men i tillegg til lange køer inn i Sverige vil kontroll av alle vogntog kunne føre til plassproblemer på kontrollplassen.

Hvis de kontrollerte vogntogene ikke holder god nok standard, må de nemlig stå parkert på Svinesund til feilen er utbedret.

– Vi har hatt vogntog stående på plassen her i opptil tre uker, sier Grotterød.