Jenny Mork Varpe jobber som journalist ved avisa Møre i Volda. Hun er en av mange som foretrekker å sende melding eller e-post i stedet for å snakke med folk. Hun føler det er lettere å uttrykke seg skriftlig enn muntlig.

– Jeg er villig til å ringe hvis den andre parten foretrekker det, selv om det kan være ubehagelig av og til, sier hun.

Jenny Mork Varpe føler at hun svarer bedre gjennom tekst enn å ringe. Foto: Privat

Redsel for å kunne bli avvist når man ringer, gjør at Mork Varpe synes det er ubehagelig.

– Selv om en vanlig arbeidsdag som regel består av å ringe ulike folk, så kvier jeg meg mest til telefonsamtaler i privat sammenheng, sier hun.

Tidligere gruet hun seg til å ringe for å bestille pizza eller reservere et hotellrom.

– Nå som jeg jobber som journalist, så har det blitt mye bedre, sier hun.

Risikerer å tape ansikt

– Jeg ser det som et problem at folk virker redde for direkte samtaler, både ansikt til ansikt og på telefon.

Jan Svennevig forteller at mange liker å kunne planlegge det de skal si. Foto: Universitetet i Oslo

Det sier Jan Svennevig. Han er professor i språklig kommunikasjon ved Universitetet i Agder.

Han forteller at mange liker å planlegge det de skal si. Det kan de gjøre i større grad når de skriver.

– Å snakke med noen på direkten innebærer en større risiko for vanskelige situasjoner der man kan risikere å tape ansikt, sier Svennevig.

Dana : Hei! Kan svare på sms.



Hilsen (:

Hannah: Ringer deg etterpå.

Jostein: Hei! Beklager, men jeg kan ikke svare akkurat nå. Send meg en melding, så svarer jeg når jeg får tid.

Foto: KJARTAN OVESEN / NRK

Professor i sosiologi ved NTNU, Aksel Tjora er enig i at det er et problem at vi tekster mer og mer. Han har gjort små studier på smarttelefoner. Veldig mange unge sier at de aldri ringer.

– Det må være en total katastrofe hvis de ringer til noen. Hvis de blir ringt, får de nesten panikk. De tenker at det kan være noe farlig, skummelt, eller noen som er døde, fordi de ikke er vant til at man ringer.

Mer personlig å snakke

Dominika Syroid er student ved Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen. Hun merker daglig at mange ikke liker å snakke direkte med hverandre.

Dominika forteller at det er mer personlig å snakke direkte med noen. Foto: Dana Khalouf / NRK

Syroid mener alle appene vi har gjør at folk blir dårligere til å snakke sammen ansikt til ansikt. Hun håper at folk kan øve mer på å snakke direkte med hverandre.

Selv foretrekker hun å ringes heller enn å sende meldinger.

– Jeg føler at det er mer personlig å snakke direkte med noen. Det er en sterkere følelsesmessig forbindelse når du kan uttrykke deg verbalt, og det føles mye bedre, sier hun.

Hun mener også at man kan si mye mer på ett minutt enn man kan skrive på samme tid. For henne er tiden verdifull.

Psykolog Peder Kjøs synes ikke det er et problem at mange foretrekker meldinger framfor telefonsamtaler. Foto: Kristoffer Myhre

Viktig å ha kontakt uansett

Men psykolog Peder Kjøs synes ikke det er et problem at mange kontakter hverandre gjennom meldinger heller enn å ringes.

– Vi har et helt grunnleggende behov for å dele tanker og følelser med folk, og det gjør vi uansett, sier han.

Kjøs tror ikke at folk snakker mindre med hverandre nå enn før, men at man bruker telefonen på en annen måte.

– Det viktigste er å ha kontakt og få respons på følelser og tanker, uavhengig av om det er gjennom tale, meldinger, e-post eller brev, avslutter han.

Jan Svennevig mener det offentlige burde legge opp til mer personlig kontakt. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Bekymringsfull utvikling

Professor Svennevig er likevel bekymret.

– Nedsiden er at mange har mindre fysiske møter med andre, færre nære venner og mindre rom for dype og gode samtaler, tror han.

Svennevig tror også at mange har lite trening i å snakke med fremmede, eller i formelle situasjoner. Det kan skape en ond sirkel der de unngår slike situasjoner.

Han mener også myndighetene må ta sin del av skylda her.

–Veldig mange offentlige tjenester er blitt digitalisert. Det gjør også at vi blir vant til å skrive og forholde oss til dataskjermer hver gang vi er i kontakt med det offentlige, sier han.

Professoren mener det offentlige burde legge opp til mer personlig kontakt.

Foto: Grete Thobroe/NRK

Kan skape misforståelser

– Hvis man trenger å kommunisere med banken, forsikringsselskap eller håndtering av inkassovarsel, er det mer effektivt å ringe og prøve å finne en løsning. Når man unngår å ta telefonen, blir det faktisk mer krevende å løse slike ting, sier professor i sosiologi Aksel Tjora.

Han mener også at en diskusjon eller samtale kan bli ødelagt hvis man diskuterer et tema gjennom å tekste.

– Kvasse påstander kan oppstå, noe som ikke ville skjedd hvis man snakket på telefon eller ansikt til ansikt, avslutter han.

