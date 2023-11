Byggingen av nytt regjeringskvartal får store følger for innbyggerne i Oslo.

Til neste år må Ring 1 stenge, og Statens vegvesen planlegger å legge asfalt på sjøsiden av Rådhusplassen.

Torget er hjem for store arrangementer som VG-lista og Melafestivalen, sammen med tusenvis av maratonløpere under Oslo Maraton.

Disse kan forsvinne fra Rådhusplassen hvis Statens vegvesen får det som dem vil.

Oslo Maraton kan bli nødt til å finne et nytt start og sluttsted fra neste år. Foto: Heiko Junge / NTB

Statens vegvesen sier til NRK at det blir vanskelig å ha arrangementer på Rådhusplassen, dersom planene om beredskapstrasen blir virkelighet.

– Mest sannsynlig må de kanskje finne andre steder å holde sine arrangementer på, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik i Statens vegvesen.

– Min umiddelbare reaksjon er jo at dette høres ut som en fryktelig dårlig og lite gjennomtenkt idé, sier byråd for miljø og samferdsel Marit Vea (V).

Hun beskriver planene som et stort veiprosjekt midt i en levende by. Ifølge Vea er asfaltering over et torg hvor tusenvis av mennesker ferdes hver dag, en dårlig og lite gjennomtenkt ide.

Miljø og samferdsel Marit Vea (V) er lite fornøyd med Statens vegvesens planer. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Uaktuelt å flytte

Direktør for Melafestivalen Khalid Salimi forteller at rådhusplassen har vært festivalens hjem i 20 år, og at de ønsker å fortsette å bruke torget som festivalområde.

– Å flytte for Melafestivalen blir ikke aktuelt.

Salimi sier at de vil tilpasse seg til de midlertidige løsningene som kommer. Han har ikke sett planene til Statens vegvesen enda.

Direktør for Melafestivalen Khalid Salimi sier de ikke vil flytte festivalen til en annen plass i byen. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Vi satser på å finne gode løsninger for Melafestivalen.

Han peker på Fredssenteret, Nasjonalmuseet og selve rådhuset som mulige steder for festivalen å være. Men han er helt klar på en ting:

– Rådhusplassen er en del av hele Melafestivalen .

– Baklengs inn i fremtiden

Miljø- og samferdselsbyråden mener at Statens vegvesen ikke har tatt innover seg at de jobber i en storby.

– En sammensatt by, med behov og ønsker som de i veldig liten grad har tatt hensyn til. Tanken på å asfaltere der det er jo å gå baklengs inn i fremtiden

Hun sier også at det har vært dårlig samarbeid med kommunene i planleggingen av hva som skal skje når Ring 1 stenges.

– De har i altfor liten grad samarbeidet med kommunen. Både med politikerne, men også for beboere, nabolag, næringsinteresser som er opptatt av dette prosjektet-

Havik i Statens vegvesen på sin side mener de har et godt samarbeid og dialog med Oslo kommune.

Elin Hermanstad Havik i Statens vegvesen bekrefter at arrangementene på Rådhusplassen kan blir nødt til å finne andre steder å være. Foto: Erik Larsstuen

– Vi prøver å tilrettelegge slik at alle vil føle seg ivaretatt, men det er jo ikke til å legge skjul på at et sånt stort prosjekt i en by vil få noen ulemper, sier Havik.