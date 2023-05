Lagerby har gitt kommunen milliardinntekt

Dersom du passerer Vestby på E6, legger du merke til de store lagerbyggene til Asko og ett av logistikkselskapet Collicare sine bygg.

Men det du ikke ser, er at det ligger nesten ti ganger så mange lagerbygg bakenfor disse.

– De siste åra er det bygget en million kvadratmeter med lager og logistikk her, sier Vestby kommunes ordfører Tom Anders Ludvigsen.

Tom Anders Ludvigsen er fornøyd med at kommunen har tjent nesten en milliard på salg av næringsarealer. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Kommunen har hatt et tydelig mål om å tiltrekke seg denne type virksomheter, og lagt til rette for at det skal gå raskt å bygge. Det har gitt resultater og gode penger i kommunekassa.

– Vi har innkassert bortimot en milliard kroner på salg av næringseiendommer, og tar inn 60 millioner i eiendomsskatt i år. Det har gitt oss penger til å bygge skoler, barnehager og eldreomsorg, slår han fast.

Den eldste skolen i bygda er bare femten år gammel.

Dette er bare noen av de mange, store lagerbyggene som er satt opp i Vestby de siste åra. Og flere er under bygging. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Ligger godt plassert

Det er ikke tilfeldig at akkurat denne regionen er interessant for lager og logistikk.

Gjennom kommunen går motorveien fra Oslo til svenskegrensa på Svinesund, det er kort vei til Moss havn og fergene over fjorden og det går raskt til Oslofjordtunnelen.

Varer som kommer inn i landet og skal til lagre her, kanskje for videresalg på nett, slipper å kjøres helt inn til Oslo.

Vestby kommune har nærhet til både Oslofjorden, hovedstaden og grensa.

Det gjør denne regionen godt egnet for denne type virksomhet, sier næringspolitisk direktør i NHO logistikk og transport Ole A. Hagen.

– Vestby og Moss ligger gunstig til geografisk i forhold markedene og til Oslo, understreker han.

Det har gjort at mange av de store logistikkaktøreren har satset på det samme området, og nyter godt av infrastrukturen som er bygget her.

Netthandel gir økt lagerbehov

Ikea er blant dem som bygger et nytt, stort lager i Vestby, som skal stå ferdig i 2025. De trenger et sted å ta hånd om kunder som ikke vil oppsøke varehusene deres.

Logistikksjef i IKEA, Tommy Juntti, slår fast at Vestby er et godt sted for å lagre varer til det norske markedet. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Vi ser økt andel netthandel og kundene ønsker også at vi plukker og leverer varene. Dette lageret kommer til å brukes til dette, sier Tommy Juntti, logistikksjef i Ikea.

Og det at stadig flere av oss sitter hjemme i sofaen og handler flere varer, skaper et større lagerbehov.

Flere av de største lagrene som er bygget i Vestby, inneholder varer som venter på å bli bestilt på nett.

Ruben Krantz Kringstad i utbyggerselskapet Nrep Logicenters bygger lagre og leier ut til andre virksomheter. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– En vare som kjøpes over nettet trenger tre til fire ganger så stor lagerplass som en vare som selges i butikk, sier Ruben Krantz Kringstad hos utbyggeren Nrep Logicenters.

Det forklarer han med at det må være flere varer på lager enn i en fysisk butikk, at det må være lagerplass til returnerte varer, og at kundene nå forventer at varene leveres raskt.

Etter pandemien er det også i økende grad slik at varene ligger på lager i Norge, i stedet for at de bestilles og sendes fra landet der de produseres.

– Pandemien økte netthandelen, men den viste også at det kunne bli vanskelig å få levert varer verden over, sier Kringstad.

Ikea setter opp et stort lager for å betjene nettkunder i høyere grad. De valgte Vestby som det mest egnede stedet for et slikt lager. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Lett å handle på nett

Men all netthandelen skaper ikke bare økt lagerbehov, den kan også stimulere til mer shopping.

Det bekymrer forskningsleder Torvald Tangeland ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på OsloMet.

– Mobilen er verdens største butikk. Spørsmålet er hvordan vi handler på nett. Hvis vi bestiller flere ting med fri retur, og sender noen av dem tilbake, skaper det mer transport og mer behov for lagring.

Torvald Tangeland er forbruksforsker og litt urolig for at den økte netthandelen ikke er spesielt bærekraftig. Foto: Eivind Rohne / images@beyondthei / Foto Eivind Røhne / Photo Eivin

Han peker også på at noen av varene som sendes tilbake, blir kastet i stedet for å bli solgt igjen. Det er ikke bærekraftig.

– Hvis vi skal løse klima- og miljøproblemene må forbruket ned. Da må vi kjøpe færre ting. Netthandel stimulerer til merforbruk, og det er problematisk.

Tangeland spår likevel at netthandelen bare vil øke i tiden som kommer, fordi det gjør det så enkelt å handle, med tilgang til et stort utvalg fra sofaen hjemme.