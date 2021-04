Vennene ringer hverandre hver dag: – Vil ikke bli funnet død i leiligheten etter flere uker

Over 830.000 har lest historien om Michael som lå død i leiligheten sin i ni år før han ble funnet. En av dem er Roald Pettersen på Tjøme i Vestfold.

Michaels historie gjorde inntrykk på ham. Også fordi han har tenkt tanken på at han kan være en av dem som ikke blir funnet når han dør.

I ti år har han og en venn derfor hatt en avtale: de ringer hverandre hver dag.

– Ingen av oss har lyst til at det skal lukte vondt av leiligheten fordi vi har ligget døde her i flere uker. Vi er enslige begge to, sier Pettersen.

Roald Pettersen og en kamerat snakker sammen på telefon hver dag. Pettersen har problemer med å forstå at noen velger bort all sosial kontakt. Foto: Philip Hofsgaard / NRK

Ringte naboen

Hver morgen kvart over ni snakker de to vennene sammen. Og det har blitt gode samtaler.

– Det er ikke bare dette med «hallo, lever du? Ja vel, ha det bra!» Vi snakker ofte en halvtime. Og diskuterer masse ting, religion og politikk og TV-programmer vi liker.

En dag tok ikke Pettersen telefonen. Da ringte ringekameraten – som ikke vil stå fram med navn – til naboen hans.

– Da sto han der og banket på vinduet, plutselig. Og fortalte at min venn hadde ringt og lurte på om alt var i orden. Så systemet vårt virker, i hvert fall, sier Pettersen.

Og det får ham til å føle seg tryggere.

Mandag slapp NRK en podkast om Michael. Her kan du høre den.

Vil la systemet varsle

Det er nok mange grunner til at Michael ble liggende død så lenge. Som autotrekk på regninger, og et stadig mer digitalisert samfunn. Ingen av systemene varslet når han sluttet å ta inn posten, og da pensjonen stanset brukte Nav den til å betale husleia.

– Det er jo tragisk at sånne ting kan skje. Og det skal jo ikke skje, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (Høyre).

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) lover at det nye digitale fellessystemet for offentlige tjenester skal fange opp tilfeller som Michael. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Regjeringen jobber med en strategi nå som skal gjøre de offentlige tjenestene enda mer digitale. De vil lage én digital offentlig sektor, med alt samlet på ett sted.

Men ministeren lover at det nye digitale systemet skal ta vare på mennesker som Michael.

– Vi utvikler noen systemer som skal gi varsel når sånne ting skjer. Da skal man ta en telefon til personen. Men må ivareta balansegangen mellom et samfunn der alle føler seg tryggere og å ikke bli et overvåkningssamfunn, sier hun.

Mange dør alene

I Tjøme forteller Roald Pettersen om et rikt sosialt liv. I tillegg til ringekompisen har han en venninne han snakker med, pluss sønnen som bor i Finland. Han har også en kamerat han pleier å møte ukentlig for å se film og drikke øl med, forteller han.

Likevel har han vært redd for å bli liggende når han er død. Og det er det flere som gjør – hvert år.

I fjor lå 27 mennesker døde i Oslo, Asker eller Bærum i over sju dager før de ble funnet. Året før var det 32 mennesker. Én person lå død i nesten sju måneder, viser tall NRK har fått fra politiet.

Pettersen lever alene – men ikke isolert. Foto: Philip Hofsgaard / NRK

Selvvalgt alenetid

Et fellestrekk for mange av dem er at de ikke har nær familie – og få venner i live. Men noen velger ensomheten selv. Michael virker å være en av dem. Han ønsket ikke kontakt med hverken naboer eller familie. Akkurat det syns Pettersen er spesielt.

– Jeg syns det var vanskelig å forstå at det finnes noen som ikke vil ha kontakt med noen andre mennesker. Jeg er sånn at jeg trenger å få være alene, men jeg har jo kontakt med andre også, sier han.

For Pettersen har kontakt med både venner og familie. Men også han har valgt selv å bo alene.

– Jeg måtte gifte meg, jeg, før jeg forsto at jeg ville være alene. For da kunne jeg aldri være alene. Nå kan jeg velge selv.