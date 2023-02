Først ble Carl Martin frastjålet HC-kortet. Så fikk han bot fra kommunen

Natt til mandag knuste noen ruta på bilen til Carl Martin Martinsen på Torshov.

Det eneste de tok var handikapbeviset.

Det er andre gang det har skjedd siden november.

Datteren Stella har spesielle behov, og HC-kortet er viktig for familien i hverdagen. Dermed skapte det trøbbel da kortet plutselig var borte.

– Når du har HC-bevis og du har en rullestol i bilen, har du mest sannsynlig andre ting å drive med enn å holde på med det HC-beviset, sier en frustrert Martinsen.

Da han kom tilbake til bilen og oppdaget innbruddet, lå det i tillegg en gul bot for parkering uten HC-kort.

– Det er en opplevelse av at de svake blir svakere, sier Martinsen.

Han er ikke alene om å få frastjålet kortet sitt.

Ikke uvanlig at de stjeles

Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund sier slike parkeringsbevis er viktige for å kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

– Det er dessverre ikke uvanlig at de stjeles. Ofte omsettes de for mye penger, sier hun.

Bymiljøetaten i Oslo bekrefter at de har sett en økning av slike tyverier de siste to årene, men de vet ikke hva årsaken er.

– Vi kan ikke utelukke at det er tilgang på de fordelene som HC-kortet bringer med seg, sier Susanne Lyng, juridisk direktør i Bymiljøetaten.

Norske HC-kort kan også brukes andre steder i Europa.

I tillegg til knust rute og stjålet HC-kort, måtte Carl Martin Martinsen hanskes med en bot for parkering uten gyldig handikapbevis. Foto: Privat

Etter å ha hørt om flere tyverier, tror Martinsen det er snakk om organisert kriminalitet.

– Det er bare å ha en liste over HC-plasser og hvor det står biler, og så kjøre rundt og ta et raid, mener han.

Vil endre systemet

Han mener det er på tide med endring i systemene, slik at man slipper å bruke et fysisk kort.

– Så lenge det kommer i papirform, så vil de ha en verdi for noen å stjele, sier Martinsen.

Handikapforbundet sier en mulig løsning kan være å knytte parkeringstillatelsen til bilnummeret. Men de er også klare på at det kan skape utfordringer for flere:

– Det ville hindre funksjonshemmede for eksempel i å bruke bildelingsløsninger. Det vil også bli et problem i familier der to foreldre med hver sin bil deler på å kjøre funksjonshemmede barn, sier Magnhild Sørbotten.

Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund sier at HC-kort ofte kan selges for store summer. Foto: Ida C. Freng / NHF

Kan ikke gjøre noe med reglene selv

I dag finnes det ikke andre løsninger enn det fysiske skiltet. Norge er en del av et EØS-system, som gjør at alle kortene skal utformes likt.

Bymiljøetaten har dermed ikke mulighet til å droppe de fysiske kortene.

– Dette er ikke noe Bymiljøetaten kan velge å håndtere på en annen måte, sier Susanne Lyng, juridisk direktør.

Regelverket er nemlig tydelig på hvordan kortene skal se ut, og hvor de skal plasseres i bilen.

Bymiljøetaten sier de anmelder alle tilfeller av stjålne HC-kort, men opplever at en stor andel av sakene blir henlagt.

– Så det er ikke noen stor risiko å stjele et HC-kort, for det får ingen strafferettslige konsekvenser, mener Lyng.