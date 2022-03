Det er hovedstyret i Konnerud IL, som er arrangøren av skisprinten i Drammen, som har bestemt at sprinten avlyses hvis ikke de russiske utøverne utestenges.

– Har hatt møte i går og i dag tidlig og besluttet at vi ønsker å trekke oss både fra alt engasjement, frivillige forberedelser til torsdagen og selve gjennomføringen på torsdagen, dersom arrangementet ikke utelukkes for deltakere fra Russland, sier Kristin Ørmen Johnsen, styreleder Konnerud IL, til NRK.

Kristin Ørmen Johnsen er styreleder i Konnerud IL Foto: Siv Sandvik / NRK

I en pressemelding skriver idrettslaget:

«Hovedstyret med støtte fra alle særgruppene i Konnerud Idrettslag har i dag tirsdag 1. mars kl. 0800 besluttet at Konnerud IL ønsker å trekke seg fra all videre engasjement, forberedelser og gjennomføring av WC Drammen den 3. mars dersom arrangementet ikke utelukkes for deltagere fra Russland.»

Tirsdag formiddag ble det kjent at Norges Skiforbund har bestemt seg for å overstyre FIS, og at de kommende arrangementene i Norge vil gjennomføres uten russisk og hviterussisk deltagelse, uavhengig av hvilken konklusjon FIS skulle komme til.

Får støtte fra Holmenkollen

Geirr Kihle er styreleder i eierutvalget i skisprinten i Drammen. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Tirsdag morgen bekrefter Geirr Kihle, styreleder i eierutvalget i skisprinten i Drammen, til NRK at Hviterussland har trukket sine utøvere fra skisprinten i Drammen.

Til Drammens Tidende sier skisprint-sjef Arne Madsen at han tror russerne kan følge etter.

– Det er i aller høyeste grad grunn til å tro at de vil gjøre det samme, ja, sier han.

Riktig å utestenge russerne fra å delta i Norge? Ja Nei Vis resultat

Også i Holmenkollen støtter de skiforbundets avgjørelse om utestenging.

– Vi stiller oss bak NSF sitt vedtak å utestenge russiske utøvere fra våre arrangement. Vi har jobbet for dette i flere dager nå og er veldig glad for at NSF har tatt denne klar holdningen hele veien. Vi håper at FIS nå følger opp på dette, men praktisk for vår planlegging har dette ikke noen betydning lengre. Nå skal det bli folkefest i Kollen og vi vil gjerne se mange blå-gule flagg sammen med de norske. Vi har allerede i går begynt å lyse opp Kollen i blått og gult for å vise vår støtte til Ukraina og de ukrainske utøverne, sier daglig leder for Holmenkollen skifestival, Stefan Max.

Holmenkollen lyssatt i gult og blått. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Idrettspresidenten vil ikke akseptere Putins offiserer i Drammen

Også idrettspresident Berit Kjøll reagerer sterkt på at russiske utøvere kan få delta i langrennsarrangementer i Norge.

– Jeg vil fra vårt ståsted ikke akseptere at Putins offiserer beveger seg i Drammen og skal gå på ski mens ukrainske utøvere forsvarer fedrelandet. Det er etisk sett forkastelig, sier Kjøll til NRK.

Berit Kjøll er idrettspresident. Foto: Terje Pedersen

Hun mener FIS nå må ta til vettet og fatte et nytt vedtak som sørger for at de russiske utøverne blir geleidet ut av Norge og tilbake til Russland.

– Jeg vet at NSF er opptatt av å få gjennomslag for akkurat det samme. De jobber iherdig for å få FIS til å fatte dette vedtaket. IOCs vedtak i går verdsettes og anerkjennes absolutt fra vårt ståsted. Jeg forventer at FIS fatter tilsvarende beslutninger. Jeg vil ikke akseptere at dette ikke følges, sier Kjøll.

Hun understreker at de nå gjør alt i sin makt for å tydeliggjøre vedtaket.

Forberedelsene til skisprinten er godt i gang. Foto: Vilde Jagland / NRK

Flere forbund har utestengt Russland

Etter at Russland torsdag sist uke gikk inn med militære styrker i Ukraina, har det vært stort press på internasjonale idrettsorganisasjoner for å sikre at russiske utøvere ikke skal få delta i internasjonale konkurranser.

Det siste døgnet har en rekke internasjonale forbund, blant dem Det europeiske fotballforbundet og Det internasjonale fotballforbundet og Det internasjonale ishockeyforbundet, valgt å utestenge Russland.

Også Den internasjonale olympiske komité (IOC) har bedt alle idrettsforbund om å ekskludere Russland og Hviterussland fra alle internasjonale konkurranser.

Ordfører Monica Myrvold Berg flagger med det ukrainske flagget fra rådhuset i Drammen. Foto: Vilde Jagland / NRK