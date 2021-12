To omikron-tilfeller på Gardermoen

FHI bekrefter to tilfeller av omikron-varianten hos reisende til Gardermoen. Tirsdag mottok referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet to virusprøver fra reisende til Norge fra Sør-Afrika. Foreløpige analyser indikerer at disse er smittet med omikron-varianten, skrive FHI i en pressemelding.

Personene det gjelder, kom med fly til Oslo lufthavn, og har vært på karantenehotell på Gardermoen siden ankomst. De har reist fra Sør-Afrika til Norge på to ulike fly mellom 26. og 28. november.

Begge er isolert på karantenehotell, og følges opp av kommunelegen. De to har kun hatt milde symptomer og ikke hatt behov for sykehusinnleggelse.