Verdens beste skiskytter refser Oslo-politikerne

– Jeg syns det er helt merkelig. En litt bredere veiskulder er alt vi ber om, sier Tiril Eckhoff.

Denne vinterens suverene verdenscupvinner og gullgrossist fra VM er på treningstur på rulleski i Sørkedalen. Den smale og svingete veien er mye brukt av både mosjonister, idrettslag og landslagsutøvere.

Her blir Tiril Eckhoff (på rulleski) forbikjørt langs Sørkedalsveien. Foto: Thomas Marthinsen / NRK Her blir Tiril Eckhoff (på rulleski) forbikjørt langs Sørkedalsveien. Foto: Thomas Marthinsen / NRK Her blir Tiril Eckhoff (på rulleski) forbikjørt langs Sørkedalsveien. Foto: Thomas Marthinsen / NRK Her blir Tiril Eckhoff (på rulleski) forbikjørt langs Sørkedalsveien. Foto: Thomas Marthinsen / NRK Her blir Tiril Eckhoff (på rulleski) forbikjørt langs Sørkedalsveien. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Nei fra bystyret

Onsdag kveld vender Oslo bystyre tommelen ned for en utvidelse av veien i Sørkedalen.

– Noen ganger er det veldig mange biler, spesielt sånn fire-ish eller om morgenen. Noen ganger er det litt halvskummelt. Det kan oppstå litt skumle situasjoner med syklister og rulleskiløpere og you name it.

Selv syns Eckhoff det er spesielt utrygt rundt Bogstad. Nå etterlyser hun handling fra politikerne.

– Vi har ikke så mange utfartsveier her i Oslo. Vi har Maridalsveien og Sørkedalsveien. Begge er i ganske dårlig forfatning.

– Særlig nå må vi komme oss ut og trene og tenke på folkehelsa. Politikerne er litt treige og tenker kanskje ikke på at folk må trimmes, sier Tiril Eckhoff.

Vil utvide veien

Hennes klubb Fossum er ett av mange lokale idrettslag som støtter et innbyggerforslag bystyret behandler i kveld.

Det går ut på å utvide veien med en halvannen meter bred veiskulder på hver side. Også flere velforeninger har skrevet under på et opprop for forslaget.

– Veien er trang og har mange brukere, sier leder Bente Landmark i Sørkedalen Vel.

Bente Landmark i Sørkedalen Vel mener Sørkedalsveien er utrygg. Foto: Thomas Martinsen / NRK Foto: Thomas Martinsen / NRK

Spytting og kjeft

Hun forteller om daglige konflikter mellom dem som bruker veien. Den brukes mye til øvelseskjøring. Og er populær å trene på.

– Vi oppfatter at denne veien er et flerbruksanlegg med et stort innslag av myke trafikanter: Rulleskiløpere, syklister, turgåere, joggere og skolebarn, sier Landmark.

Hun forteller at det har skjedd flere ulykker og påkjørsler. Folk som trener har både fått kjeft og blitt spyttet på av bilister.

En typisk situasjon i Sørkedalen Du trenger javascript for å se video.

Prioritert i 1986

Saken dukket opp for første gang for 35 år siden. Da var en gang- og sykkelvei mellom Voksen og Skansebakken prioritert i planen for området.

Siden har ingenting skjedd. Annet enn at det er laget flere planer og utredninger.

Sørkedalen ligger både innenfor markagrensa og er gammel jordbruksbygd. Hensynet til vern av både natur og kulturlandskap gjør det vanskelig å bygge noe som helst.

– Vet ikke hva løsningen er

– Jeg skjønner veldig godt utålmodigheten, sier Sirin Hellvin Stav. Hun er MDGs gruppeleder i bystyret og leder miljø- og samferdselsutvalget.

Sirin Hellvin Stav sier hun forstår at mange vil utbedre Sørkedalsveien. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Det er et behov for å gjøre veien bedre for blant annet syklister, mener hun.

– Men vi kan altså ikke bare kjøre på nå basert på dette innbyggerinitiativet når vi ikke har en tydelig anbefaling på hva som er riktig løsning, sier hun.

Hun viser til at man ikke har gått gjennom den siste utredningen av saken ennå. Det er også uklart hva det vil koste å utvide veien med veiskulder på hver side.

NRK får opplyst at det er snakk om et tresifret millionbeløp.

En typisk situasjon i Sørkedalen. Foto: Thomas Marthinsen / NRK Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Mange interesser

Sirin Hellvin Stav skjønner at det kan virke rart at det er for tidlig å konkludere i en sak som har versert i 35 år. Men det er mange interesser å ta hensyn til. Blant annet markagrensa, kulturminner og naturvern.

Derfor avviser byrådspartiene og Rødt forslaget. På kort sikt ser de for seg en utbedring av sikkerheten på de verste punktene.

De som kjemper for en utvidelse synes dette er for dårlig. Det samme gjør det borgerlige mindretallet. De vil vedta utvidelsen nå.