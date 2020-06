Opplever «krig» med bilistene: – Har blitt spyttet på

– Jeg håper «krigen» mellom bilister og syklister og rulleskiløpere, som det har vært litt nå, kan opphøre. Det verste jeg kan se for meg er at det går ordentlig ille, sier Ingrid Landmark Tandrevold (23).

Med stengte treningssentre og en oppfordring om å unngå kollektivtrafikk tyr flere til sykkel og alternative fremkomstmidler enn tidligere. Tall fra Bymiljøetaten i Oslo kommune viser at det var 16 prosent flere syklister på veiene i mars og april i år sammenlignet med i fjor.

Det byr på utfordringer, og flere kan fortelle om økt konfliktnivå på populære veistrekninger.

– Man opplever jo stygge forbikjøringer og jeg har opplevd at folk spruter spylevæske idet de kjører forbi. Jeg har jo også blitt spyttet på og det er ikke noe gøy. Jeg er ikke her for å provosere og jeg tror ingen andre som trener er her for å provosere bilistene, sier Tandrevold.

Supermosjonist: – Man blir veldig redd

NRK møter henne på rulleskitrening i Sørkedalen hvor hun kommer fra. Hun trener ofte her, like utenfor Oslo, i likhet med mange andre toppidrettsutøvere som langrennsløper Martin Johnsrud Sundby og syklist Edvald Boasson Hagen.

I forrige uke ble to syklister alvorlig skadet i Sørkedalen etter å ha blitt påkjørt av motorsykkel.

– Jeg merker at man går mer med hjertet i halsen enn man har gjort før. Jeg skulle ønske man kunne bli flinkere til å ta hensyn til hverandre, både bilister og myke trafikanter, sier hun.

Magnus Drivenes, tidligere syklist og nå supermosjonist, bruker ofte Sørkedalen som treningsområde og opplever et høyere konfliktnivå enn tidligere.

– Denne våren synes jeg det har vært mye verre. Bilistene foretar farlige forbikjøringer, selv om det kommer myke trafikanter imot og man blir veldig redd, sier han og fortsetter:

– Nesten hver gang oppstår det farlige situasjoner og da slår tanken deg at en dag kommer jeg til å dø i Sørkedalen.

FRUSTRERT: Magnus Drivenes er oppgitt over bilistenes oppførsel overfor syklister og andre mosjonister. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

Drivenes håper på bredere veier og hyppigere politikontroller i Sørkedalen.

– Det står ikke på viljen, vi kunne selvfølgelig hatt flere kontroller, men det er harde prioriteringer hele veien. Jeg mener det hele koker den til den menneskelige faktoren. Det er sjeldent feil med bilen eller kjøretøyet eller veien, men ofte noe feil med fører, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent ved trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Måtte kjøre ut i grøfta

Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, kan fortelle at dette ikke utelukkende er en utfordring i Sørkedalen og Oslo-området.

– Det er en utfordring i hele landet og særlig på de traseene som er veldig populære; enten de der man sykler til og fra jobben eller de som er veldig populære for trening, sier hun.

Tandrevold opplevde en skremmende hendelse da hun trente i Bærum for noen uker siden. Da kjørte en bil rett ut i veien uten å se henne, slik at hun var nødt til å kjøre ut i grøfta for å unngå kollisjon.

– Bilisten kom tilbake og spurte om det gikk fint og unnskyldte seg. Men det var ubehagelig og ikke noe gøy med nestenulykker, for man begynner å tenke på hva som kunne ha skjedd.

Hun er ikke den eneste toppidrettsutøveren som har opplevd farlige situasjoner på veien den siste tiden. I slutten av mars fortalte sykkelprofil Sondre Holst Enger til TV 2 at han holdt på å bli påkjørt i Holmestrand på samme sted som en annen syklist omkom dagen i forveien. Enger mente bilisten bevisst prøvde å skremme og forteller til kanalen at «det skjer veldig ofte».

Ber trafikanter respektere hverandre

GJELDER HELE LANDET: Guro Ranes i Statens vegvesen forteller at det altfor ofte oppstår farlige situasjoner mellom myke og harde trafikanter på populære traseer. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

Ranes forteller at det er for tidlig å si om det har vært flere ulykker på veiene under koronaen sammenlignet med tidligere, men hun sier det stadig er flere som sykler og at det er ønsket politikk å la bilen stå. Det samme bekrefter politioverbetjent Grønli.

Ranes forklarer at det jobbes med å bygge og utbedre veinettet slik at det skal være bedre tilrettelagt for syklister og myke trafikanter.

– Men det viktigste budskapet er å ha respekt for hverandre og dele veien og ikke utsette andre for unødig fare. Kunnskap og holdninger er en vei å gå for å få redusert ulykker, sier hun.