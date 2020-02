Tiltalt for dobbeltdrap – nekter å forklare seg for norsk rett

47 år gamle Zikrija Krkic er tiltalt for å ha skutt og drept to menn med automatvåpen. Drapene han er tiltalt for, skjedde inne på en kafé i landsbyen Trnopolje nord i Bosnia-Hercegovina 28. juli 2014.

Krkic, som opprinnelig er fra Bosnia, nekter straffskyld og hevder han ikke hadde noe med drapene å gjøre.

Den tidligere lastebilsjåføren og soldaten har bodd i Drammen med familien sin i flere år. Han hadde gjennom sine forsvarere på forhånd sagt ja til å bli tatt bilde av i forbindelse med rettssaken i Drammen tingrett.

47-åringen kom inn i rettssalen sammen med sine forsvarere, smilte mye og gjemte ansiktet delvis i hendene.

– Erkjenner du straffskyld? spurte dommeren etter at retten var satt.

– Nei, svarte han kontant.

Sa fra seg statsborgerskapet i Bosnia

I Bosnia ble Krkic tiltalt og frifunnet av lagmannsretten i Banja Luka for dobbeltdrapene. Han ble kun dømt for brudd på våpenloven.

Men bosnisk høyesterett opphevet frifinnelsen for drap og sendte saken tilbake lagmannsretten.

Saken skulle opp for retten på nytt, men da hadde Krkic dratt tilbake til Norge. Han hadde også sagt fra seg sitt bosniske statsborgerskap og var nå kun norsk statsborger.

Norske myndigheter besluttet imidlertid å overta saken fra Bosnia, samt å gjøre en uavhengig etterforskning. Krkic ble siktet, og tiltalen ble tatt i januar etter ordre fra Riksadvokaten.

Tiltalte sammen med sin forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, og advokatfullmektig Pamela Kajic-Piplica. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Dømt for grov vold

Krkic deltok i de væpnede konfliktene i det tidligere Jugoslavia på 90-tallet.

47-åringen soner for tiden en seks år lang fengselsdom for grov vold mot familien sin. Dette ble han dømt for i 2017.

Nå sitter han altså på tiltalebenken igjen, tiltalt for å ha drept to bosniske menn med en Kalasjnikov AK 47.

Aktor i saken, statsadvokat Marit Formo, ønsker ikke å si hva de mener drapsmotivet var. Det vil komme fram i løpet av den 40 dager lange rettssaken.

Kan få forvaring

47-åringen risikerer 21 år i fengsel for dobbeltdrap. Påtalemyndigheten har også varslet at de kan komme til å legge ned påstand om forvaring.

Krkic har ikke forklart seg for norsk politi, men forklarte seg i retten i Bosnia. Dette skal spilles av i Drammen tingrett.

Rettssaken mot Zikrija Krkic skal gå over 40 dager i Drammen tingrett. 47-åringen, som var bosatt i Drammen, soner for tiden en grov voldsdom i Ringerike fengsel. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Han kommer ikke til å forklare seg i tingretten fordi han mener han har forklart seg nok for bosnisk rett.

Ofrene i saken er to bosniske menn på henholdsvis 67 og 53 år. De satt på Sann kafé da de ble truffet av flere skudd. Begge døde etter kort tid som følge av skadene.

47-åringens forsvarere Øyvind Bratlien og Håvard Flatland mener den norske etterforskningen av saken har vært for dårlig. De mener norsk politi ikke tilstrekkelig har sett etter andre mulige gjerningspersoner.

Forsvarerne mener også bosniske myndigheter har plantet beviser og presset vitner i saken.

Statsadvokat Marit Formo mener den norske etterforskningen har vært grundig.

– Norsk politi har gjennomført en selvstendig etterforskning. En betydelig del har skjedd utenfor Bosnia og uten innblanding fra bosniske myndigheter, sa hun i sin innledning.