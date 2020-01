Regjeringen har bedt Oslo om å ta imot 210 flyktninger i år.

Byrådet har sagt ja. Men de har også bestemt at ingen av dem skal bosettes i Groruddalen eller Søndre Nordstrand.

– Vi ønsker en mer mangfoldig befolkning over hele byen, og at nyankomne i større grad skal bli eksponert for norsk språk og kultur, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Bydelen Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand skal altså ikke ta imot flyktninger.

I Grorud har 64 prosent av de som bor der innvandrerbakgrunn.

I Søndre Nordstrand har 56 prosent av innbyggerne innvandrerbakgrunn, mens i Alna er det 54 prosent.

Tallene baserer seg på alle som har innvandrerbakgrunn både norskfødte med innvandrerforeldre og folk som har innvandret. Det er kommunens egne tall.

Her skal flyktningene bosettes i Oslo Ekspandér faktaboks I 2020 vil Oslo ta imot og bosette 210 flyktninger fordelt på: 22 flyktninger i Bydel Gamle Oslo

23 i Bydel Grünerløkka

24 i Bydel Sagene

11 i Bydel St. Hanshaugen

15 i Bydel Frogner, 25 i Bydel Ullern

18 i Bydel Vestre Aker

19 i Bydel Nordre Aker

23 i Bydel Østensjø

29 i Bydel Nordstrand. Kilde: Byrådet i Oslo.

Tidligere i dag sa Oslo Frp til NRK at de ønsker stans i all bosetting av flyktninger i Oslo, etter at en IS-kvinne og hennes to barn blir hentet hjem til Norge.

Har snudd på ett år

Byrådet stopper bosetting i enkelte bydeler, selv om de for bare ett år siden trosset regjeringen som da ville gjøre akkurat det samme.

Den gang nektet byrådet å følge regjeringens ordre om ikke å bosette nye flyktninger i områder med mange innvandrere.

Tone Tellevik Dahl, som den gang var byråd med ansvar for integrering, sa at hun ville ha seg frabedt at regjeringen skulle fortelle henne hvor Oslo skulle bosette sine flyktninger.

Byrådet valgte å bosette 61 flyktninger i de seks mest innvandrertette bydelene. 17 av dem i Grorud og Søndre Nordstrand.

– Regjeringen ba om dette for ett år siden, da var Oslo negative. Nå snur dere, hva har skjedd?

– Vi reagerte på at regjeringen skulle frata kommunene å selv bestemme hvor flyktninger skulle bosettes, svarer Raymond Johansen til NRK.

Han sier kommunen siden 2017 gradvis har trappet ned på antallet flyktninger i bydeler der det bor mange med innvandrerbakgrunn.

Kritiserer det tidligere byrådet

Raymond Johansen kritiserer også det tidligere borgerlige byrådet.

Han mener de kun bosatte flyktninger etter innbyggertallet i bydelene. Dermed fikk folkerike områder som Groruddalen og Søndre Nordstrand en opphopning av nyankomne flyktninger.

– Samtidig var det innenfor disse områdene dårligst dekning i barnehage og aktivitetsskolen, flest mødre på kontantstøtte og størst arbeidsledighet, sier Johansen.

Bosetting med offentlig hjelp er et frivillig tilbud fra staten. Flyktninger får kun ett tilbud om bosettingskommune. Det kan ikke klages på. skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på sine nettsider.

Dersom flyktningen takker nei til tilbudet, må personen klare seg uten offentlig hjelp.