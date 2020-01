Frp-topp i Oslo krever flyktningstopp

– Det må bli strengere justis- og innvandringspolitikk. Saken er altfor alvorlig til å begynne å diskutere andre tiltak som lavere skatter eller bomavgifter, sier Oslo-leder Tone Ims Larssen på NRKs Politisk kvarter fredag morgen.

Hun utdyper:

– Null bosetting av flyktninger i Oslo, jeg ser den eskaleringen som foregår i min by med kriminalitet. Det må være strengere sanksjoner mot foreldre som ikke ivaretar sine barn. Og vi må ha mye strengere regler for familiegjenforening.

Hun understreker at dette er hennes personlige kravliste, og at den ennå ikke er forankret i fylkesstyret. Det er innkalt til ekstraordinært fylkesstyremøte i Oslo Frp på mandag.

– Så har jeg et mandat med meg hvis det skulle bli et ekstraordinært landsstyremøte, sier Larssen, som påpeker at det er landsstyret som i så fall vil avgjøre om partiet skal forbli i regjeringen.

Avtalebrudd

Larssen mener det er de andre regjeringspartiene som brøt med regjeringsplattformen da de besluttet å bistå en norsk terrorsiktet kvinne fra Syria, ikke bare barna hennes. Hun sier Frp var svært tydelig i forhandlingene på at de ikke ville at myndighetene skulle hjelpe terrormistenkte hjem. Larssen deltok selv i forhandlingene på Granavolden.

Erna Solberg sa i Debatten på NRK torsdag kveld at det ikke er grunnlag for store endringer i regjeringsplattformen.

– Hun er vel redd for at vi skal komme med andre krav enn det vi har spilt inn tidligere. Det er ingen hemmelighet at vi ønsker en strengere innvandrings- og justispolitikk.

– Men nå har de brutt avtalen med oss og gjort noe mot vår vilje.

God prosess

Partiledelsen har fått sterk kritikk fra egne rekker de siste dagene, fordi nyheten om den terrorsiktede kvinnen kom overraskende på størstedelen av partiet.

Jensen har kjent til at regjeringen har jobbet med hjemtransporten siden oktober i fjor.

– Vi har hatt gode diskusjoner og blitt informert av ledelsen. Situasjonen for øyeblikket er at Siv Jensen fortsetter prosessen med å utforme kravene våre, sier Larssen.