– Det er et stort tankekors at gjentatte drap gjort av politiet med skytevåpen blir vurdert uten at det noensinne er begått straffbare feil, sier advokat Kjetil Ottesen.

Sist uke henla Spesialenheten saken mot politiet etter at Morten Michelsen ble skutt og drept av politiet i Bergen i desember i fjor. Han er én av åtte personer som har dødd av politiets skudd siden 2005.

Advokat Kjetil Ottesen har klaget på at saken mot politiet er henlagt etter skytingen i Bergen. Foto: Elise Angell / NRK

Tre av drapene har skjedd det siste året.

Ottesen har klaget på henleggelsen på vegne av Michelsens familie.

– Jeg skjønner at politiet skal håndtere farlige situasjoner og at dette er utfordrende. Men statistikken viser at noe bør gjøres med dette, sier Ottesen.

Alle sakene henlagt

Statistikken er nemlig tydelig: Alle de 38 gangene politiet har skutt på folk, har Spesialenheten henlagt saken.

Akkurat nå etterforsker de politiskytingen som endte med at 34 år gamle Mirza Osmanovic døde i Sarpsborg i august.

Advokat Harald Otterstad, som bistår avdødes mor, er opptatt av at saken skal bli grundig etterforsket før noen konkluderer.

– Spesialenheten blir stilt på en prøve her. Det er ganske klare forventninger om hva som vil kunne komme ut av dette, så får vi se om det kan bli gjort til skamme, sier han.

Mener politiet må lære

Spesialenheten er ikke en del av politiet. Men ledelsen merker at mange oppfatter at de har så tette bånd at de ikke klarer å være nøytrale.

Dermed blir det krevende å forklare hvorfor så mange saker blir henlagt.

– Selv om vi har funnet ut at det ikke har skjedd noe straffbart, så betyr ikke det at politiet ikke kan ha gjort noen feil, sier sjef Terje Nybøe.

Terje Nybøe har bakgrunn fra blant annet politiet. Nå er han sjef for Spesialenheten for politisaker. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Tvert imot mener han at politiet kan og må lære mye av sakene der de har brukt skytevåpen.

– Du har et stort spenn fra det perfekte, til kritikkverdig, klanderverdig og straffbart. Vi vurderer hele spennet, men vi skal finne ut om det er gjort noe straffbart.

– Ingen ønsker å drepe

Tidligere i uka skrev NRK at hver femte gang politiet skyter mot folk, så ender det med at personen dør.

Ingen av de som bare ble truffet i underkroppen eller hendene mistet livet.

Spesialenheten vurderer om det var nødvendig å skyte i overkroppen i hver sak. De ser også på om politiet kunne unngått hele situasjonen.

– Det er ingen politifolk som ønsker å drepe noe i tjenesten.

– Når det kommer en person mot deg med kniv, så må vi huske at politiet har en plikt til å gripe inn. Politiet har i sitt mandat plikt til å bruke også dødelig vold i noen situasjoner. Så dette bildet er ganske komplisert, sier Nybøe.

Må se på alternativ

Norsk politi havner oftere i skyte-situasjoner enn tidligere. Derfor setter Politidirektoratet nå i gang et stort arbeid for å finne ut hvorfor det har blitt slik.

De skal blant annet se på om politiet kan gjøre mer for å unngå situasjoner der det er nødvendig å skyte.

Morten Michelsen døde etter å ha blitt skutt i overkroppen i Bergen i desember i fjor. Saken mot politifolkene som skjøt er henlagt. Foto: Privat

Nettopp det er et av ankepunktene til advokat Kjetil Ottesen etter skytingen i Bergen. Han mener politiet som den profesjonelle aktøren bør unngå å havne i situasjoner hvor man er tvunget til å skyte.

– Det handler om å være mer observant på alternative måter å håndtere sånne typen situasjoner. Det er svært, svært sjelden det er nødvendig å skyte noen hvis en bruker god polititaktikk, sier han.