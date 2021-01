Slik har koronaen endret spillelistene våre

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg søker opp lister jeg hørte på i 2015 for å få gamle vibes og tenke på da alt var bra, sier en ung gutt på gata i Drammen. Jenta han går sammen med nikker og forteller at hun lytter til gamle sanger for å komme i godt humør.

– Da slipper jeg å tenke så mye på det som skjer nå.

Ungdommene er langt fra de eneste som spoler tilbake musikalsk, for pandemien har gitt nostalgiske hits et stort oppsving. I fjor føk antall spillelister med eldre låter i været hos Spotify.

Vi søkte oss ofte tilbake til 80 og 90-tallet. Innimellom tok vi en tur helt tilbake til 50-tallet.

Det gode gamle

Fjoråret ga oss spilleliste på spilleliste med nostalgisk miks, fulle av melodier som var på topp for en god stund siden. Det er nok ikke tilfeldig at eldre toner har fått et oppsving.

Sandeep Singh, musikkjournalist og programleder i NRK Foto: Jonathan Vivaas Kise

– Vi trenger det forutsigbare når verden er utrygg.

Det sier Sandeep Singh som er musikkjournalist og programleder i NRK. Han forteller at han selv har sognet til nostalgien det siste året.

– Jeg tror det er fordi det er trygt. Man vet akkurat hva man får. Det tar deg også tilbake til da alt var mer normalt, sier Singh.

Spotifys sjef for globale trender, Shanon Cook, sier seg enig. Hun forteller på telefon fra New York at det startet rett etter at virusspredningen tok til for alvor.

Shanon Cook, sjef for globale trender hos Spotify Foto: Rafael Jimenez www.r2studios. / Rafael Jimenez www.r2studios.us

– I april i fjor begynte økningen av nostalgiske spillelister. Lyttingen til sanger fra tidligere år gikk også opp, sier Cook.

Musikken som venn

Ingvild Stene er musikkterapeut og forsker på hvordan lydene påvirker oss. Hun forteller at musikk er det viktigste mediet vi har.

– Musikk appellerer til følelsene våre og vi kan høre på musikk som reflekterer alle sinnsstemninger, sier Stene.

Ingvild Stene, forsker på musikkterapi Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Hun mener det er ekstra viktig å kunne lytte til musikk under en pandemi.

– Det er kanskje mange som sliter med å finne mening og håp. Da er det ekstra viktig å kunne ty til musikken som en venn.

Musikkjournalist Sandeep Singh anbefaler vennskap med Sør-Amerikansk musikk.

– Brasiliansk musikk fra 60-tallet. Det fungerer dødsbra til husarbeid, hagestell og baking. Det er perfekt «være hjemme alene»- musikk, uten brakkefølelse. Du blir glad i de fire veggene av å høre på bossanova.

Norge, hår og vasking

Norsk musikk har også vært en gjenganger for mange verden over under pandemien.

– Sangen som oftest ble lagt til på spillelister med 80-tallstema er fra a-ha. Deres tidløse «Take on me», forteller Spotifys globale trendsjef, Shanon Cook.

Hun tror årsaken er at den er ikonisk for det tiåret.

En annen interessant tendens er såkalte «vaskelister» og «hårlister».

– Mange slet med håret og måtte klippe seg selv når de var i karantene. Da ble det laget en del humoristiske lister som uttrykte erfaringen, ler Cook.

Hun trekker fram låter som «Complicated» fra Avril Lavigne og Panic at the Disco sin låt «High hopes».

– Folk prøvde vel kanskje å være så optimistiske som mulig mens moren deres klippet håret deres.