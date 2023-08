– Etter flere års innsats er det nå godt å kunne si at området her er trygt for fremtidig bruk. Selv om dette er en dag hvor vi markerer arbeidet som er gjort, går våre tanker fortsatt til de som ble rammet av det tragiske skredet, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Natt til 30. desember i 2020 gikk det et stort kvikkleireskred på Ask i Gjerdrum.

Ti personer og et ufødt barn omkom.

I to og et halvt år har det blitt jobbet i skredgropa for å sikre leirmassene. Onsdag markerte NVE og kommunen at skredområdet er trygt.

– Det gjenstår noe mindre anleggsarbeid for å klargjøre området til etterbruk, sier Lund.

Ordfører i Gjerdrum, Andreas Østensen og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, var til stede under markeringen. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Skal gjøres om til park

Skredområdet skal deles inn i tre deler etter at sikringsarbeidet nå er ferdig. Deler av området skal igjen brukes til jordbruk og golf. Helt nord i skredområdet skal det bygges en park.

– En park som kommer hele bygda til gode med mange aktiviteter, sier ordfører i Gjerdrum kommune, Andreas Østensen.

Selv om området i dag er trygt, sier ordføreren at det ikke er planer om å bygge boliger i skredområdet igjen.

– Det var ikke boliger på store deler av dette området før. Vi mener at vi gjør mer nytte til lokalsamfunnet å ha en park her, sier Østensen.

Bildet viser området i Gjerdrum morgenen etter at skredet gikk i desember 2020. Foto: Anders Martinsen

Ti personer mistet livet

Det var et område på 300 ganger 700 meter raste ut. Skredet tok med seg ni hus med over 30 leiligheter.

Over 1.600 mennesker ble evakuert og ti personer mistet livet.

En ekspertutvalg ble satt ned for å finne årsaken til hva som utløste skredet. De konkluderte med at erosjon i Tistilbekken, var årsaken til at skredet gikk.

Den direkte utløsende årsaken, mener utvalget var den rekordvåte høsten før.