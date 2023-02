Skal ha kranglet om penger før Furuset-skytingen: – Skjøt for å skremme

Den siktede etter skytinga ved Ikea på Furuset tirsdag er blitt avhørt onsdag.

Det bekrefter politiinspektør Grete Lien Metlid i oslopolitiet til NRK.

– Han har forklart seg detaljert om både hendelsesforløpet og motiv, men vi vil ikke gi noen flere detaljer om hva som kom fram i avhøret per nå, sier Metlid.

Mannen i 40-årene nekter straffskyld for drapsforsøk, men erkjenner å ha skutt med et tohånds automatgevær av typen AK-47. Det opplyser den siktedes forsvarer, Øystein Ola Storrvik, til NRK.

– Han følte han var i en presset situasjon på grunn av en forhistorie. Han har sagt i avhør at han skjøt for å skremme, og ikke for å drepe, sier Storrvik.

Ifølge NRKs opplysninger ble det avfyrt minst fire skudd.

Konflikten dreier seg om penger, opplyser forsvareren.