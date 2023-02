Siktet for Furuset-skyting: Tidligere idrettsleder med mange dommer bak seg

En mann i 40-årene er siktet for drapsforsøk etter å ha skutt en annen mann på Furuset tirsdag kveld.

Han skal ha brukt et tohånds automatgevær av typen AK-47, opplyser politiet. Ifølge NRKs opplysninger ble det avfyrt minst fire skudd.

Politiet mener han har koblinger til et organisert kriminelt miljø på Østlandet.

– Det er for tidlig å si hva slags miljø det er snakk om. Men det er noe relasjoner mellom de to partene og en bakenforliggende årsak eller konflikt som vi kan si noe mer om etter hvert, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til NRK.

Tomhylser funnet etter skytingen. Foto: Annika Byrde / NTB

Den siktede mannen erkjenner å ha skutt, men nekter straffskyld for drapsforsøk.

– Det skal ha vært en konflikt som ligger i bakgrunnen for skytingen på Furuset i Oslo tirsdag kveld, sier den siktedes forsvarer Øystein Ola Storrvik til NRK.

Etter det NRK får opplyst, skal konflikten dreie seg om økonomi, men det ønsker forsvareren ikke å kommentere.

Høy gjeld

Halvannen time etter skytingen ble den siktede stanset i en dyr luksusbil som er registrert på et firma som mannen eier. Det er salgspant på nesten 1,6 millioner kroner på bilen.

Mannens selskap hadde per 2020 en gjeld på 10,6 millioner kroner.

Siden 2020 har selskapet ikke levert inn årsregnskap, og det står i fare for å bli tvangsoppløst, opplyser Brønnøysundregistrene til NRK.

Idrettsleder

Til tross for en rekke alvorlige dommer i løpet av de siste 20 årene, har den siktede mannen hatt en sentral posisjon i en idrettsklubb de senere årene.

Da han i høst ble dømt for uaktsomt heleri, hadde det gått over ti år siden forrige dom. Tingretten trakk da fram at tiltalte hadde tatt utdannelse, fått jobb og familie.

«Han synes dermed å ha lagt sin kriminelle fortid bak seg. Retten vurderer det slik at en lengre ubetinget straff vil virke uheldig for den positive livssituasjonen tiltalte nå synes å være i.»

Han ble dømt til fengsel i fem måneder, hvorav to betinget. Denne dommen ble anket av statsadvokaten.

Handlet Rolex-klokker med B-gjengen-leder

Mannen i 40-årene hadde solgt Rolex-klokker til en mann som er dømt for Nav-bedragerier. Denne mannen har hatt en sentral rolle i den kriminelle B-gjengen i Oslo.

Retten mente tiltalte burde undersøkt bedre for å forsikre seg om at pengene han mottok ikke stammet fra kriminalitet.

En del av forhandlingene ble gjort i lokalene til idrettsklubben der mannen hadde en lederposisjon.

Tingretten dømte ham for uaktsomt heleri av 1,5 mill. kroner.

«Selv om det for tiltalte ikke fremsto som så uvanlig å gjøre opp med klokker siden han hadde drevet med kjøp og salg av klokker tidligere, mener retten at oppgjør med klokker for et såpass stort lånebeløp, burde gitt grunn til mistanke,» står det i dommen fra i fjor høst.

«Torpedo-virksomhet»

I 2008 ble mannen dømt til hele seks års fengsel i en fellesstraff. Han ble da dømt etter et mislykket forsøk på narkotikasmugling.

Et parti på 93 kilo hasj ble stoppet av tysk tollvesen i 2007. Oslo-mannen erkjente at han hadde vært oppdragsgiver.

Han er også dømt for medvirkning til ran av Sparebanken Sør i Kristiansand, noe han erkjente.

Han hadde da vært med på planlegging og skaffet bilen som ble brukt i ranet med et utbytte på 400.000 kroner.

To maskerte og bevæpnede personer ranet Sparebanken Sør i Kristiansand 4. april 2007. Den siktede etter Furuset-skytingen ble dømt for medvirkning til ranet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Han erkjente også straffskyld for grovt heleri i form av en klokke og kjøp av 200 gram kokain.

Han er også dømt for bortføring og vold.

I bortføringssaken fra 1999 skriver dommeren:

«Forbrytelsene bærer preg av «torpedo»-virksomhet på oppdrag fra andre.»