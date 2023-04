Selskapslokaler forvandles til fargerike og luksuriøse Bollywood-bryllup

– Vi sier det er noe alle må oppleve.

Til lyden av indiske trommer kommer Dipshi Sharma og Arun Singh inn i bryllupslokalet.

Et indisk bryllup er en fest med overflod, som man sent vil glemme.

– Norske venner som har vært i indiske bryllup sier: «Å, det har jeg vært på en gang. Det er liksom det beste jeg har opplevd,» forteller Arun.

Utvendig skiller ikke bryllupslokalet seg ut, men innvendig er det en stor og fargerik overraskelse.

Dhol-trommene er viktige for entreen til brudeparet.

I NRK-serien «Bryllupsfeber» beskriver Arun dagen som en Bollywood-film:

– Wow, det kommer jeg aldri til å glemme.

Stort og fargerikt

I et tradisjonelt indisk bryllup er det ikke uvanlig med opp til 500 gjester.

Det er ofte fargerikt og varer i flere dager.

– Indiske bryllup er STORE, sier Dipshi til NRK.

Arun og Dipshi er enige om at å ha et helt indisk bryllup i Norge, kan være utfordrende.

– Det som er spesielt med et indisk bryllup er at det er mange seremonier og ritualer i forkant av selve vielsen, forklarer Dipshi.

Brudeparet ferier sitt indiske bryllup i Ski sammen med venner og familie. Du trenger javascript for å se video.

Nå er det mer tilbud

Det kan være vanskelig å få tak i for eksempel riktig DJ, mat og pynt som representerer brudeparets kulturelle bakgrunn.

Men det har skjedd store endringer de siste årene.

Den flerkulturelle bryllupsindustrien blir bare større i Norge.

Nosheen Iqbal driver bryllupsleverandøren The Gate. Hun sier mange tidligere har reist til utlandet for å gifte seg.

Men nå ser hun at det er flere og flere som finner det de trenger i Norge og gifter seg på norsk jord.

Det finnes et større og helhetlig tilbud som gjør at flere vil gifte seg her.

FEST: Brudeparet feiret bryllup med indiske tradisjoner i Norge. Foto: ALTAMASH DAR

– Noen nasjonaliteter har kommet lenger enn andre. Dermed finnes det ulikt tilbud for alle. Det har likevel blitt enklere å gjennomføre et flerkulturelt bryllup i Norge, sier Iqbal.

Ung bryllupsplanlegger

19 år gamle Bawer Abbasi driver bryllupslokalet og bakeriet Kakehuset på Strømmen utenfor Oslo, sammen med familien.

Han jobber med et mangfold av bryllupstradisjoner.

PYNT: 19-åringen Bawer er bryllupsplanlegger. Foto: NRK / NRK

Han har ansvaret for å gjøre helt vanlige lokaler til eventyrlige bryllupslokaler.

– Vi har jo litt mindre spektakulære lokaler enn det man er vant med i utlandet, sier han.

Bawer merker at det er flere som etterspør en mer mangfoldig bryllupsindustri.

– Å ha store fester og bruke masse penger på bryllup, er ikke like vanlig og tilgjengelig i Norge. I hvert fall ikke i den bryllupsindustrien som er her nå.

19-åringen jobber vanligvis med opp til 200 gjester. Når familie og venner skal samles kan det bli mange gjester.

Bawer forteller at flerkulturelle bryllup ofte har mange på gjestelista.

– Det er vanlig med 300–400 gjester, kanskje til og med 1000.

Viktig med dans

For mange er bryllupsdagen en av de største dagene i livet. Hvert år brukes mange flere hundre tusen kroner på norske bryllup.

Dipshi og Arun danser en Bollywood-inspirert dans for gjestene sine. Du trenger javascript for å se video. Dipshi og Arun danser en Bollywood-inspirert dans for gjestene sine.

Sminkører, blomsterdekoratører, interiørdesignere, fotografer, kokker og bryllupsplanleggere skaper bryllup brudepar sent vil glemme.

For Dipshi og Arun har én tradisjon kanskje vært viktigere enn noe annet:

– Vi kan ikke ha et indisk bryllup uten dans eller underholdning. Da er det en kjedelig fest.