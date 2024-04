I dag er den internasjonale romdagen: – En gledesdag

Det er festet ballonger i hvitt og gull opp langs veggene, store festdrakter og pyntede bord på «Romano kher», Romsk kultur -og ressurssenter på Manglerud i Oslo.

På scenen står artister som har reist til Manglerud fra Ungarn og flere andre land.

– Dette er en veldig stor feiring, det er en gledens dag, sier Safira Josef, som er her for å markere dagen sammen med venner og familie.

SAMHOLD: Safira Josef sier norske rom er en sammensveiset gjeng som støtter hverandre. Hun og sønnen Feliciano gleder seg til å feire med dem i kveld. Foto: Bård Nafstad

Til ære for kulturen, levesettet og historien

Siden 1990 har romfolket hatt 8. april som sin dag.

Datoen er til minne om den første internasjonale verdenskongressen for rom, som var i London i april 1971.

Dagen er til ære for deres kultur, levesett og historie.

I Norge har romfolket status som nasjonal minoritet, akkurat som kvenene, jøder, skogfinner og romanifolket.

OSLO RÅDHUS: Utenfor Oslo rådhuset var romflagget heist til topps på mandag. Foto: Romano kher - Romsk kultur- og ressurssenter

– Norge er fortsatt ikke vant til romfolk

Men det er ikke bare fest og moro. Det er også vonde minner, en tung historie og vanskelige opplevelser av å bli behandlet dårlig – den dag i dag.

– Det viktigste for meg er å få frem at Norge den dag i dag ikke viser at de er blitt vant med romfolk. Vi har vokst opp her og vi har bodd her hele vårt liv, og likevel har vi ikke tillit i det norske miljøet. Vi blir ikke behandlet som vi skal, sier Johannes Andreas.

– Det er veldig skuffende, sier han.

REFLEKTERER: Det er fint å feire, men også viktig å huske på alt som har skjedd, mener Johannes Andreas. Foto: Bård Nafstad / NRK

Safira Josef er enig.

– Norge har veldig liten kunnskap om hvem norske rom er, sier hun.

Desto viktigere blir denne dagen.

– En feiring som dette blir en avkobling fra alt det man opplever ute i samfunnet. Det er veldig spesielt å ha en gledesdag som dette og prøve å ikke tenke på noe annet, sier hun.

Viktig dag

Romano kher betyr det romske huset på romanes, romenes språk. Senteret ble åpnet i 2018 og har blitt et viktig samlingspunkt for romfolket i Norge.

MUSIKK: Det er høy musikk og mange trekkes til dansegulvet. Foto: Bård Nafstad

– Vi er ikke så mange, det er bare rundt 400–700 av oss rom i Norge, sier Josef.

Å samles og å løfte hverandre opp bidrar til å ivareta kulturen, mener hun.

– Å holde på språket, å være sammen med familien og å styrke samholdet er viktig. Dette er en veldig spesiell feiring, det er en stor festdag, sier hun.