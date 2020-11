– Patruljen skal gå rundt og fjerne elsparkesykler som er til hinder for folk og biler og trikker, sier Christina Moe Gjerde.

Hun er norgessjef i Voi, et av selskapene som leier ut elsparkesykler. Sammen med de fem andre selskapene som leier ut slike sykler i Oslo, Wind, Bird, Bolt, Lime og Tier, har hun dratt i gang en ryddepatrulje.

For det er ikke til å legge skjul på at mange irriterer seg over elsparkesykler som ligger slengt på byens fortau og veier. De kan lett bli en snublefelle, spesielt nå som høstmørket har satt inn.

Trondheim fikk en ryddepatrulje tidligere i høst.

Patruljen i hovedstaden skal jobbe på dagtid noen dager i uka innenfor Ring 2, altså i og litt utenfor Oslo sentrum.

Christina Moe Gjerde i utleieselskapet Voi. Foto: Voi

– Vi vil ha ryddige gater for alle, sier Gjerde, og legger til:

– Patruljen hadde jo egentlig vært unødvendig hvis folk hadde ryddevett.

En prøvemåned

De som skal gjøre jobben kommer fra Medarbeiderne AS. Selskapet består av rundt 35 medarbeidere, som har fått fast jobb etter rusbehandling. Lønna til ryddepatruljen betaler selskapene som leier ut elsparkesyklene.

Ryddeprosjektet varer i første omgang holde på frem til jul. Foto: Sofie Knobel

– Det har vært en lang prosess med å finne riktig samarbeidspartner, sier Gjerde i Voi. Hun sier at det også har vært litt arbeid med å samle alle utleieselskapene om samme idé.

– Vi har ulike forretningsmodeller og forskjellig størrelse.

Noe byen trenger

Oppryddingen startet mandag denne uken. Pablo Reyes fra Medarbeiderne AS setter pris på at nettopp de ble valgte til denne jobben.

– Det er givende å vite at vi bidrar til å hjelpe folk som har vært uheldige.

Han forteller at de har lagt merke til flere områder han beskriver som kaotiske. Disse er nå lagt inn i kjørerutene som faste steder.

– Tror du dette er noe byen trenger?

– Alle bruker el-sparkesykler hele tiden, overalt. Så lenge det fortsetter, er det nødvendig at man må rydde opp etter noen.

Pablo Reyes ser veldig positivt på at nettopp de ble valgt som samarbeidspartner i ryddeprosjektet. Foto: Sofie Knobel

– Hva tenker du om at du må rydde opp etter folk?

– Det er ikke akkurat favorittaspektet med denne ideen. Men jeg velger å holde meg til det positive. Og det er at vi hjelper til, smiler han.

Ryddeprosjektet varer i første omgang frem til jul. Da blir det oppsummering og etter hvert avgjort om ryddepatruljen skal fortsette.

På høy tid

– Vi er strålende fornøyde med initiativet, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i bymiljøetaten.

Men Kongsteien legger likevel ikke skjul på at dette er på høy tid. De har lenge bedt bransjen om å ta et ryddeansvar.

– Vi skulle gjerne sett at dette hadde vært på plass fra dag én. Enkeltselskaper har rydda, men som bransje har de vært uorganisert og dårlige fram til nå.

Denne ryddepatruljen er en god start, for å sikre god framkommelighet på gater og fortau, avslutter han.