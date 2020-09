En rød sparkesykkel ligger slengt i gågata Nordre gate i Trondheim. Folk går forbi, noen blir irritert.

Bybildet blir rotete og trafikkfarlig, slik det har vært i mange norske byer. Nå prøver Trondheim kommune og elsparkesykkel-selskapene Voi og Tier å gjøre noe med dette.

Et samarbeid mellom kommunen og selskapene skal sørge for orden og bedre smittevern, samt skape arbeidsplasser for personer med funksjonsnedsettelse.

– Vi er ei ryddegruppe som går rundt og sprayer, sier Julian Sommer samtidig som han desinfiserer en sparkesykkel.

Samarbeidet er det første i sitt slag her til lands. Voi har tilsvarende type samarbeid i Stockholm og Tier har vanskeligstilt ungdom som jobber for seg i Oslo. Men ingen andre norske byer har en slik ryddepatrulje som Trondheim.

Ryddepatruljen ute på første oppdrag Du trenger javascript for å se video.

Fra strandrydding til elsparkesykler

Tidligere har Sommer og resten av Ryddepatruljen drevet blant annet med strandrydding. Da initiativet fra sparkesykkel-selskapene dukket opp, var ikke gjengen fra bo- og aktivitetstilbudet på Lade seine om å slå til. Nå deler de på oppgaven med en tilsvarende arbeidsgruppe fra Byåsen.

– Dette tror jeg blir bra for alle som bruker sparkesykler, sier Sommer.

Sammen med blant andre Lise Sofie Fiksdal sørger han for at sparkesyklene som noen har kastet fra seg her og der, blir samlet opp og pent parkert på sine faste plasser.

Ryddepatruljen i Trondheim jobber gratis, som en del av arbeidsoppgavene de har ved det kommunale bo- og aktivitetssenteret.

Ønsker flere ryddeoppgaver

– Vi kunne tenkt oss enda flere arbeidsoppgaver til ryddegjengen, forteller Roar Gjølme.

Han fungerer som en arbeidsformann for ryddegjengen når NRK møter dem på deres første arbeidsdag som profesjonelle sparkesykkel-ryddere.

VIL HA FLERE OPPDRAG: – Ryddegjengen har kapasitet til å ta på seg flere oppdrag. Særlig innendørs til vinteren, når sparkesyklene blir parkert, sier arbeidsleder Roar Gjølme. Foto: Eva Ersfjord / NRK

Gjølme forklarer at det er slike jobber gruppen ønsker: Konkrete, praktiske jobber hvor man fort ser resultat av innsatsen.

Bård Leite er prosjektleder i Trondheim kommune og sier samarbeidet er som et svar på tre ønsker i ett.

– Samarbeidet med Tier og Voi er kjempebra for gruppen. Foruten at de gjør en samfunnsnyttig oppgave, får de også masse frisk luft og god mosjon. Rett og slett et Kinderegg, sier Leite.

– Superstolte over samarbeidet

Sparkesykkel-selskapene Tier og Voi er også veldig fornøyd med samarbeidet.

– Gjennom dette tiltaket med Trondheim kommune ønsker vi å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv for alle. BoA er råflinke og vi er stolte av dette samarbeidet. De gjør en viktig jobb, sier norgessjef i Voi, Christina Moe Gjerde.

– Vi er superstolte over å få til dette samarbeidet. BoA gjør en fantastisk jobb i å få folk ut i arbeid, at de ønsker å hjelpe oss på denne måten gjør meg ydmyk, sier Lars Christian Grødem-Olsen, Norgessjef i TIER.