Rune Gerhardsen fortalte i 2019 at han hadde fått diagnosen Alzheimers sykdom.

Da var det bare noen uker siden han hadde hatt sitt siste bystyremøte, over 30 år etter debuten som folkevalgt i Oslo.

Lørdag døde han på Nordseterhjemmet med den nærmeste familien rundt seg, opplyser familien til NTB.

Byrådsleder fra 1992

Rune Gerhardsen var medlem av Oslo bystyre i 1988-1999, og igjen i 2003–2019.

Fra 1988 til 1991 var han kommunalråd, før han ble valgt til byrådsleder i 1992. Fram til 1995 ledet han et samarbeidsbyråd med Ap og SV.

Etter valget i 1995 gikk SV ut, og Rune Gerhardsen fortsatte som leder av et mindretallsbyråd til det ble felt i 1997.

Ved kommunevalget i 2011 var Rune Gerhardsen Aps ordførerkandidat i Oslo. Bildet er fra valgvaken på Folkets Hus i Oslo. Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Gerhardsen var i mange år gift med Tove Strand. Sammen har de døtrene Marte Gerhardsen og Mina Gerhardsen.

Leder for AUF og rådgiver for Gro

Gerhardsen var sønn av mangeårig statsminister for Arbeiderpartiet Einar Gerhardsen og Werna Julie Koren Christie, som også var aktiv i Oslo-politikken.

I 1969 ble Rune Gerhardsen valgt inn i ledelsen i Arbeidernes ungdomsfylking (AUF). Der ble han sittende til 1975, de siste to årene som leder.

Etter fullført utdanning jobbet han en periode som konsulent i Samferdselsdepartementet og som økonom i LO.

Etter det vendte han tilbake til politikken for fullt. Først som rådgiver for Gro Harlem Brundtland og deretter for LO-leder Tor Halvorsen.

Rune Gerhardsen var også president i Norges Skøyteforbund i til sammen tre perioder. Først i 1986. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

– Stor sorg

Nåværende byrådsleder Raymond Johansen sier Gerhardsens var en morsom leder. Han brukte humor på en måte som virket avvæpnende og forsonende.

– Det var med stor sorg jeg mottok budskapet om at Rune Gerhardsen var død. Han hadde vært syk en stund så det var ikke så overraskende, men veldig trist, sier Johansen i en e-post til NRK.

Raymond Johansen sier han har hatt gleden av å diskutere mye med Rune Gerhardsen før han selv stilte som byrådslederkandidat. Foto: Terje Pedersen / NTB

Johansen forteller videre at Gerhardsen var en kreativ leder, som også våget å være kontroversiell.

– Det skjedde store endringer i byen i hans periode og han var også opptatt av å finne nye måter å møte politikken på, sier Johansen.

Tok helst trappene på rådhuset

Ap-leder Jonas Gahr Støre skriver på Facebook at han vil savne Gerhardsens lune humør, og engasjement.

– Rune vokste opp i arbeiderbevegelsen og brant for den. Han var uredd og nytenkende. Ideologisk, men også pragmatisk. Han gikk alltid rett på sak og var en tydelig politiker, skriver Støre.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier han vil savne Rune Gerhardsen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Rune brant også for idretten. At arbeiderklassen skulle holde seg i form, var et viktig politisk mål for Rune. Selv tok han helst trappene i Oslo rådhus, skriver han videre.

Hans tanker går til familien.

– Satt store fotavtrykk

– En utrolig trist melding. Rune har satt store fotavtrykk i oslopolitikken, både som byrådsleder og mangeåring bystyremedlem, skriver ordfører Marianne Borgen på Facebook.

Borgen skriver at Gerhardsens har betydd mye for byens utvikling, og hun har lært mye av han.