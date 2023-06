Det var i alt fire politifolk på stedet ved Esso-stasjonen - den tiltalte politibetjenten, en politiførstebetjent, en politioverbetjent og enda en politibetjent.

Tiltaltes makker, politiførstebetjenten, sier de fornærmede virket fulle og spurte politifolka om «de var en kollokviegruppe». Han hører vekteren sier at han er blitt drapstruet av fornærmede.

De fornærmede i saken, Kevin Simensen og Kristian Pablo Teigen på vei inn i retten torsdag. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

Politiførstebetjenten sier han får en magefølelse og går ut av bilen. Deretter går det fort.

– En tjenestehandling

– Jeg ser at (tiltaltes navn) begynner å slå. Slik jeg tolker det, går jeg rett mot dem som ligger på bakken.

– Her må vi få kontroll. Vi må få (tiltaltes navn) til å slutte å slå, sier politiførstebetjenten.

Dette er politiførstebetjenten som slettet en mobilvideo på stedet og har fått bot for det. Det var Marius Stormo, en kamerat av de fornærmede, som filmet deler av hendelsen.

Han sier han følte det ble hoppet over et par hakk i maktpyramiden, men:

– Jeg opplevde det som en tjenestehandling, ikke en voldsutøvelse. Jeg kjenner han, han er ikke en som går rundt og banker uskyldige folk.

Bare til nødverge

Han sier det ble en ekstremt kaotisk situasjon. Det er det verste oppdraget han har hatt på sine 14 år i tjeneste, sier han.

Aktor Marit Storeng spør om han så en grunn til at tiltalte skulle slå.

– Jeg så ingen grunn til at han skulle gjøre som han gjorde. Slag skal kun brukes i nødverge. Jeg opplevde ikke det i starten, men det ble det etter hvert, sier politiførstebetjenten.

– En man kan stole på

Politioverbetjenten som også var til stede, sier han ikke har jobbet mye med den tiltalte politibetjenten.

– Jeg har hatt vakter med ham, men ikke veldig mye. Andre jeg er faste med. Han er en god kollega og en man kan stole på om man trenger hjelp, sier politioverbetjenten.

I retten onsdag fortalte politibetjenten at han var redd for at han og kollegaene skulle bli skadd. Han sier slagene var nødvendige.

Uenige om hendelsen

Kevin Simensen var den som fikk 15–20 slag i hodet og kroppen. Han sier han ikke forsto at han skulle bli pågrepet da han ble lagt i bakken av politibetjenten.

Han sier han trodde det var et overfall.

Politioverbetjenten sier vekteren som nektet Simensen å gå inn på utestedet «Privat», virket engstelig på bensinstasjonen, og at han sa han hadde blitt drapstruet.

– Ekkel og truende situasjon

Politioverbetjenten sier han gikk ut av politibilen sin og stilte seg mellom vekteren og Simensen.

Rettssaken pågår i Kongsberg. Foto: Tordis Gauteplass / Tordis Gauteplass/NRK

Han kjente ikke noen av de to fornærmede fra før.

– Det var en ekkel og truende situasjon. Jeg følte det var viktig at jeg gikk imellom. Jeg hadde fokus på vekteren, og jeg fikk skjermet ham, sier politioverbetjenten.

Opplevde ikke at tiltalte var i fare

Om selve basketaket mellom den tiltalte politibetjenten og Simensen, sier politioverbetjenten at han så mange slag.

På spørsmål fra aktor Marit Storeng om han opplevde at tiltalte var i fare, svarer han nei. Les også: – Forsto aldri at det var en pågripelse

– Nei, det jeg ser er at de ligger på bakken og slåss. Nei, jeg kan ikke si det. Men det er et basketak. Og han var ikke passiv han andre heller.

Kollegaen hans som forklarte seg i retten onsdag, svarte også nei på spørsmål om hun opplevde at tiltalte var i fare, slik han selv har forklart.

– Det eskalerte så fort

– Jeg oppfattet ingen foranledning til at det var grunn til å bruke makt i denne situasjonen. Jeg var overrasket over at det eskalerte så fort, sier politioverbetjenten.

Han har vært i operativ tjeneste i over 30 år og sier han ikke har opplevd lignende.

Politioverbetjenten forteller også at Simensen gjorde motstand og ikke lot seg kontrollere.

– Det var mange trusler og kommentarer. Skrik og rop fra ham og andre. Vi jobbet mye før vi fikk kontroll på ham, sier han.

Politioverbetjenten sier han tar selvkritikk for manglende støtte til tiltalte i situasjonen. Han sier han tror de hadde fått raskere kontroll da.

Simensens batong og kniv

I retten onsdag kom det fram at Simensen tidligere er blitt pågrepet tre ganger av politiet. Alle sakene ble henlagt.

Dette ble beslaglagt på fornærmede Kevin Simensen den oktobernatta. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Politioverbetjenten sier han hadde hørt navnet «Simensen» før epsioden på bensinstasjonen. Men kunne ikke si noe nærmere om det.

På spørsmål fra tiltaltes forsvarer John Christian Elden onsdag, nektet Simensen for at han har opplevd noe negativt med politiet før episoden på bensinstasjonen.

Elden viste i retten fram en batong og en kniv som ble funnet på Simensen den oktobernatta.

Den tiltalte politibetjenten sier han ikke visste at Simensen hadde dette på seg under basketaket.

Simensen sier han ikke mente å ta med dette ut på byen, men at kniven og batongen bare lå i jakka. Han sier han har disse «bare av interesse».

Tre dager i retten

Vekteren som har sagt han ble drapstruet av Simensen, skal også vitne torsdag. Videre er det venner av Simensen som skal forklare seg.

Politibetjenten er tiltalt for grov kroppskrenkelse. Rettssaken pågår onsdag, torsdag og fredag i Buskerud tingrett i Kongsberg.