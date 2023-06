Det var Kevin Simensen som ble lagt i bakken og slått gjentatte ganger av politibetjenten i oktober i fkor. En politibetjent er tiltalt for volden.

– Jeg trodde det bare ville fortsette om jeg lå i ro, sier Simensen om at han gjorde motstand.

Kevin Simensen er fornærmet i saken mot den tiltalte politibetjenten. Her er han i retten sammen med sine bistandsadvokater Morten Kjensli og Ida Kolstad. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

I vitneboksen sier Simensen at han ikke forsto hvem det var da politibetjenten først tok tak i armen hans, og at han reagerte med å rive til den til seg.

Så ble han lagt i bakken.

– Trodde jeg skulle dø

– Det er veldig kaotisk. Jeg husker bare slag. Jeg husker veldig lite. Det var mange slag mot hodet.

– Jeg forsto aldri at det var en pågripelse. Jeg oppfattet bare at jeg ble slengt i bakken. Jeg prøvde bare å komme meg unna volden, sier han.

Simensen sier han på et tidspunkt lå på magen med et kne i nakken, armene bakover og en person på ryggen.

Overvåkingsvideoen som viser politiet slå Kevin (26) Du trenger javascript for å se video.

– Jeg trodde jeg kom til å dø.

Kniv og batong

Politibetjentens forsvarer, advokat John Christian Elden viste i retten beslag som er gjort på Kevin Simensen.

Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Fra en handlepose tok advokaten opp en kniv for å vise retten hva Simensen hadde i lomma den kvelden.

– Det er ikke hvilken som helst kniv, den ble ikke funnet i sliren, men løs. Retten må også være oppmerksom på hvor han hadde hendene sine, sier Elden.

Elden viste også fram en batong.

– Retten skal se hvordan batongen kommer ut fra armen til Simensen, sier han.

Han fikk spilt av overvåkningsvideoen i retten og stoppet ved bildet som han sier viser batongen.

Overvåkningsvideo fra Esso-stasjonen i Kongsberg. Politibetjentens forsvarer John Christian Elden mener Kevin Simensen, som er fornærmet i saken, her har batong i jakkeermet som stikker ut.

Elden sier til NRK at kniven og batongen han viser i retten, var det som faktisk ble beslaglagt fra Simensen.

Simensen sier til NRK at batongen datt ut av jakka hans og at han aldri hadde den i hånda.

Aktor Marit Storeng spør hvorfor han hadde batong med seg.

– Jeg hadde dårlig tid da jeg skulle dra. Vi skulle jo bare rundt hjørnet og inn i taxien og hjem. Det er ingen av de jeg var med som visste at jeg hadde det på meg heller.

Politibetjenten har sagt at han ikke visste at Simensen hadde batong med seg.

Simensen sier det var en tilfeldighet at batong og kniv var i jakka. Han sier han vet at det ikke er lovlig.

– Hva bruker du de til? ville Elden vite.

– Bare interesse. Det var ikke meningen å ta det med ut i det hele tatt, sier Simensen.

Politibetjenten preget

– Jeg har slitt med å gå på butikken, sier politibetjenten gråtkvalt i retten.

Han sier han har følt seg forhåndsdømt, og at han har blitt hengt ut på sosiale medier. Politibetjenten sier han fortsatt kvier seg for å bevege seg ute blant folk.

– Jeg føler at jeg har en lapp i panna der det står «dømt».

Foto: Overvåkningsvideo

– Det har vært helt jævlig å stå i. Det er takket være jeg har en god familie og gode venner rundt meg at jeg har stått i det. Familien har tilbudt seg å handle for meg så jeg skal slippe.

Politibetjenten mener han ikke hadde noe annet valg enn å bruke vold under pågripelsen i oktober i fjor.

«Her kan det bli bråk»

Politibetjenten forteller at han hadde møtt på Kevin Simensen et par ganger i løpet av kvelden og natten den oktobernatta. Det er Simensen som ender opp med å bli slått gjentatte ganger, som vises i overvåkningsvideoen.

Kevin Simensen og Kristian Pablo Teigen på vei inn i retten onsdag. De er fornærmet i saken. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Politibetjenten kan ikke huske å ha kjennskap til Simensen forut for denne kvelden og natta.

På Esso-stasjonen gjenkjenner politibetjenten blant andre Simensen og Marius Stormo, som var den som filmet deler av voldshendelsen og fikk videoen slettet av en annen politibetjent.

Utenfor bensinstasjonen er flere politibetjenter og vekteren som har sagt at han ble drapstruet.

– Dette er litt vanskelig å huske i detalj. Men jeg oppfattet det slik at vi måtte forebygge en eventuell eskalering. Her kan det bli bråk, tenkte jeg, så jeg går ut av bilen.

Politibetjenten sier han gikk rolig mot Simensen og Stormo.

– Jeg oppfattet det slik at Simensen og Stormo var involvert i trusler mot vekteren.

– Slagene hadde ingen virkning

Han sier målet var å få Simensen bort fra situasjonen.

– Jeg tenkte jeg skulle prate med ham, finne ut av hva som hadde skjedd. Jeg oppfattet han som aggressiv.

Han forteller at han først tar Simensen i armen for å føre ham ut av situasjonen. Men at Simensen rev seg ut av grepet.

Politibetjentens forsvarer John Christian Elden. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Jeg er redd han skal unndra seg. Jeg velger å legge ham i bakken. Den nedleggelsen jeg gjennomførte var uheldig, siden jeg også havnet i bakken.

Han sier Simensen på bakken gjorde «utrolig voldsom motstand».

– Det var for voldsomt for at jeg klarte å håndtere. Jeg oppfatter det som at vi mister kontroll, og jeg må begynne å slå. Jeg opplever at han ønsker å skade oss.

– Jeg slo fryktelig mange slag. Det kan jeg se i videoen. Det som er viktig for meg å bemerke, var at ingen av slagene hadde noen som helst virkning på Simensen. Han kunne overgitt seg i det jeg la han i bakken, men han fortsatte å kjempe imot hele veien.

Politikollega: – Ikke forberedt på eskaleringen

En av de andre politibetjentene som var involvert den natta, forklarte seg også i retten onsdag. Hun forklarte at hun syns hele situasjonen var kaotisk og krevende.

– Jeg var ikke forberedt på den eskaleringen som skjedde. Men jeg oppfattet at her måtte jeg bistå for å forsøke å få kontroll så raskt og så skånsomt som mulig.

Kevin Simensen etter hendelsen 30. oktober i fjor. Foto: Privat

– Hvorfor var du ikke forberedt? spurte aktor Marit Storeng.

– Jeg oppfattet ikke at det var noe som tilsa at her skulle noen legges i bakken. Men jeg sto såpass langt unna at det er nyanser jeg ikke får med meg. Derfor var jeg uforberedt på at han ble lagt i bakken, sier hun.

– Jeg oppfattet han som handlekraftig, sier hun om den tiltalte politibetjenten.

Hun beskriver Simensen som veldig sterk og at han gjorde kraftig motstand.

Aktor spør om hun opplevde at den tiltalte politibetjenten var i fare?

– Nei, svarer hun.

– Så ikke slagene

Politibetjenten sier hun ikke kan huske om hun oppfattet at den tiltalte politibetjenten slo Simensen. Hun sier hun hadde nok med seg selv og sine arbeidsoppgaver og at hun hadde et «skyhøyt» stressnivå.

Her skjedde hendelsen den 30. oktober i fjor. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Politibetjenten sier hun ble overrasket da hun så overvåkningsvideoen og så slagene fra tiltalte.

Hun bekrefter at hun syns Simensen var aggressiv i situasjonen. I retten kunne hun ikke huske om Simensen sa noe der og da, men bekreftet at det var riktig det hun hadde skrevet i sin egenrapport. Der har hun skrevet at «han uttalte flere ganger at han skulle drepe oss, og utallige ukvemsord.»

Hun sier hun tenkte Simensen var påvirket av rus av noe slag. Også politibetjenten som er tiltalt i saken, sa i sin forklaring at han oppfattet Simensen som ruspåvirket.

– Pepperspray funket ikke

Den tiltalte politibetjenten sier politiet på denne tiden var generelt bevæpnet, og at de tidligere har opplevd at gjerningspersoner griper etter politiet våpen.

Han sier han opplevde at «det er kaos» på bensinstasjonen. Han sier en av kollegaene som holder Simensen, også er i ferd med å miste kontroll. Les også: Politidirektøren om politivoldsvideo: – Kan svekke tilliten til politiet

– Da ser jeg at Simensen holder batongen helt tydelig. Jeg undersøkte batongen etter pågripelsen. Den er av samme kvalitet som politiet har. Den er av metall og har et stort skadepotensial.

– Når jeg kommer tilbake til Simensen har jeg peppersprayen i hånda og ønsker å bruke den for å se om det hjelper.

Politibetjenten sier pepperspray i ansiktet heller ikke stoppet Simensen.

Slo med batong mot hodet

Politibetjenten sier han reiser seg for å ta i bruk batong. Simensen kommer seg løs fra grepet til en annen politibetjent.

– Jeg slår mot låret. Det har ingen virkning. Jeg tror han skal nå skade meg. Jeg slår et nytt slag som er sikta mot overarmen. Den treffer ikke overarmen. Jeg velger å slå mot Simensens hode.

Politibetjenten sier han tenker over hvor farlig et slikt slag er.

– I situasjonen så følte jeg en så stor frykt at jeg ikke så en annen utvei. Heller ikke dette slaget mot hodet hadde noen virkning på aggresjonen til Simensen.

– Jeg velger nå å slå ham på ryggen med batong, mens to kollegaer ligger på ham. Slagene har ingen virkning.

Kevin Simensen og Marius Stormo er fortsatt siktet for vold mot politiet i forbindelse med denne hendelsen.

– Så at hendene var oppe

Politibetjenten sier Kevin Simensens kamerat Kristian Pablo Teigen kom inn i situasjonen, og at han fryktet Teigen ville befri Simensen eller hindre politiet.

– Frykten for skade gjør at jeg umiddelbart slår Teigen i låret. Her har jeg tid til å gå ham et tydelig pålegg om å trekke seg unna, eller så vil jeg slå med batong.

Ifølge politibetjenten sier Teigen «nei» til dette. Politibetjenten slår han deretter igjen.

Natt til 22.oktober ble Kevin Simensen lagt i bakken av flere politifolk i Kongsberg. Nå er en politibetjent tiltalt for politivold. Du trenger javascript for å se video. Natt til 22.oktober ble Kevin Simensen lagt i bakken av flere politifolk i Kongsberg. Nå er en politibetjent tiltalt for politivold.

Politibetjenten sier han så at Teigen hadde hendene opp, men at det ikke er nok fordi han ikke trakk seg unna situasjonen.

– Jeg slår alltid med full kraft. Dette er første gang jeg bruker batong. Jeg slår med full kraft for å få effekt med en gang.

Teigen sier det gjorde vondt å gå i to uker etter slagene. Han forklarer situasjonen slik:

– Jeg tar hendene i været for at jeg skal signalisere at jeg ikke er truende. Jeg opplever politimannen som ustabil. Jeg ville bare ha kontakt med dem for at de skal skjønne at det de gjør er feil.

Syns kollegene var fraværende

Aktor Marit Oliver Storeng sier volden politibetjenten utøvde, er grov fordi den skjedde uten forvarsel.

Aktor Marit Oliver Storeng. Foto: Tordis Gauteplass / Tordis Gauteplass/NRK

Politibetjenten nekter straffskyld på alle tiltalepunkter.

Storeng spurte politibetjenten om han på noe tidspunkt stoppet opp for å se om slagene hans hadde noen virkning.

– Nei. Men jeg hadde merket det om kroppen hadde slappet av. Jeg merket ingenting, han gjorde motstand hele tiden.

Politibetjenten sier han forsøkte å slå Simensen på nese og ører for å få kontroll på ham, men at han på grunn av stresset «traff litt overalt».

Han sier han ikke fikk hjelpen han trengte fra politikollegene sine på stedet for å få kontroll på Simensen og situasjonen.

– Jeg ser på videoen at de er fraværende på mye.

Heidi Reisvang som også er forsvarer for politibetjenten, viste i retten en sekvens fra overvåkningsvideoen som skal vise at politibetjenten også blir slått i ansiktet av Simensen under pågripelsen.

Nervøse fornærmede

– Det blir litt ubehagelig å se han igjen, sa Kevin Simensen til NRK på vei inn i retten i Kongsberg onsdag morgen.

Kevin Simensen i retten. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Både han og kameraten Kristian Pablo Teigen er fornærmet i saken. De sier de er nervøse for hva som venter.

– Angrer dere på noe som skjedde den kvelden?

– Nei, svarte mennene.

– Kanskje på at vi dro ut i det hele tatt, sa Teigen.

Skjerpet tiltale

En overvåkningsvideo viser voldsepisoden fra oktober i fjor.

Videoen viser hvordan politibetjenten legger Simensen i bakken utenfor Esso-stasjonen på Kongsberg. Deretter slår han Simensen gjentatte ganger i hodet og på kroppen.

Politibetjenten slo også Simensen og Kristian Pablo Teigen med batong.

Tiltalen mot politibetjenten ble nylig skjerpet. Han er tiltalt for grov kroppskrenkelse og for å ha grovt uaktsomt grovt brutt sin tjenesteplikt.

Har med seg stikkord i retten

Politibetjenten forteller at han startet med et vikariat i Kongsberg-politiet før han fikk fast jobb i 2015.

– Jeg har hatt et ønske om å være en så god politimann som mulig.

Han har med seg flere ark med stikkord.

Han forteller tydelig og rolig. Han sier han har jobbet mye med å være en så god politibetjent som mulig, og at han har jobbet mye med pågripelsesteknikk. Han har også undervist i maktbruk.

– I løpet av tiden min her på Kongsberg har jeg kun blitt kjent med at det har kommet en klage på meg. Det var en klage etter en ransaking av narkotika etter spor på stedet.

Aktor ville først gi politibetjenten bot

NRK har tidligere skrevet at etterforskningsavdelingen i Spesialenheten ville gi politibetjenten en bot for volden. Sjefen i Spesialenheten var ikke enig i det, og det ble tatt ut tiltale for vold.

Det var aktor Marit Storeng som innstilte på bot, og det er hun som nå stiller i retten for påtalemyndigheten.

Storeng tok selv opp temaet i retten. Hun sier politibetjentens forsvarer John Christian Elden har stilt spørsmål rundt dette.

– Saken stiller seg nå annerledes. Hva jeg mente på et tidligere nivå, er ikke relevant, sier hun.

Hun sier det ikke er uvanlig verken i påtalemyndigheten eller i Spesialenheten at tiltaler endrer seg.

Rettssaken går i Buskerud tingrett i Kongsberg onsdag, torsdag og fredag.