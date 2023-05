Spesialenheten for politisaker gav for noen dager siden en politibetjent et forelegg for tjenestefeil, etter at vedkommende slettet en video fra mobiltelefonen til en pågrepet person.

En annen politibetjent er tiltalt for vold etter å ha slått to unge menn med knyttneve og batong i Kongsberg natt til søndag 30. oktober.

En av mennene på stedet filmet hendelsen, men fikk videoen slettet av en politibetjent på stedet.

Politibetjenten som slettet videoen er ilagt et forelegg på 12. 000 kroner. Dette har han nå vedtatt.

Mener straffen er for mild

– Den sender et signal til andre politifolk om at det ikke er så farlig å slette videomateriale, sier Marius Stormo.

Politiet beslagla mobiltelefonen hans og slettet videoen han filmet da kompisen Kevin Simensen ble slått av en polititjenestemann som er tiltalt for vold.

Marius Stormo mener straffen til politimannen er for mild. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Stormo synes straffen er urettferdig fordi det er snakk om bevismateriale som er slettet. Derfor mener han det er forståelig at politibetjenten godtar boten. Han poengterer at boten på 12.000 kroner er på samme nivå som å kjøre for fort.

Politibetjenten: – Dumt av meg

Politibetjenten skrev en rapport etter hendelsen, som også Spesialenheten har brukt i sin avgjørelse av saken.

«Sett i ettertid var det dumt av meg å slette denne filmen, men tanken med å slette den var å opprettholde personvernet til siktede. Det er gode overvåkningskamera på Esso som mest sannsynlig har fanget opp hele/deler av hendelsen», skriver politibetjenten.

Politibetjenten har forklart at slettingen skjedde i affekt i «kampens hete», ifølge Spesialenheten:

«Det var ikke hans intensjon å slette bevis i en potensiell straffesak, eller å slette filmen for å dekke over politiets inngripen overfor V6 (en av de siktede mennene) på stedet. Det var mye adrenalin og han tenkte ikke klart, men han skjønte nesten med en gang adrenalinet hadde lagt seg at det var veldig dumt gjort. Det var også derfor han skrev om det i rapporten sin.»