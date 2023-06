Økning i akutte oppdrag: Tillitsvalgt frykter for liv og helse

AMK-sentralen i Oslo har hatt tilsyn av Statsforvalteren i Oslo og Viken, og når fortsatt ikke kravene om å svare fort nok blant annet. Er det tilstrekkelig slik det er i dag?

– Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus er ikke fornøyd med at AMK ikke oppfyller akuttmedisinforskriftens krav til svartid på 90% innen 10 sekunder. Som statsforvalteren peker på i sitt tilsyn er årsaken til dette sammensatt. AMK Oslo jobber derfor med flere tiltak som skal bidra til å bedre AMK Oslos evne til å svare på 113 samtaler raskere. Blant de viktigste tiltakene er å styrke bemanningen, forsterke oppfølging av de ansatte, bedre arbeidsforholdene i AMK sentralen. omorganisering og gjennomgang av arbeidsmetoder i AMK for å identifisere forbedringsmuligheter.

Hva tenker AMK om forslaget om å splitte opp sentralen og ha en egen sentral i Østfold igjen, slik Solmyr foreslår?

– Prehospital klinikk i OUS mener at størrelsen på AMK Oslo ikke er en vesentlig årsak til at AMK Oslo ikke når kravene til svartid. Samarbeidet med Sykehuset Østfold og særlig ambulansetjenesten i Østfold er svært godt og vi opplever at det er en gjensidig forståelse for de utfordringene prehospitale tjenester i Helse Sør Øst står i med økende aktivitet, og hvilke tiltak det er fornuftig å gripe til for å møte disse. Det pågår en utredning av hvordan de prehospitale tjenestene i Helse Sør Øst skal organiseres i fremtiden.

Hva må gjøres for å sikre at AMK-sentralen besvarer telefonen i henhold til kravet og at det er tilstrekkelig med tid til å vurdere pasientene som ringer inn?

– Det finnes ikke ett enkelt tiltak som vil gjøre AMK Oslo bedre i stand til å møte en økende aktivitet og å besvare 113 samtaler raskere. AMK Oslo styrker bemanningen, men jobber også med hvordan arbeidsmetoder, arbeidsforholdene og oppfølging av de ansatte kan bli bedre. Det er ingen hemmelighet at AMK Oslo huses i gamle og slitte lokaler som ikke er egnet for å drive AMK. IKT verktøyene de ansatte jobber med er også utdaterte og tungvinte. Beslutningsstøtte verktøyene de ansatte skal støtte seg til når de vurderer samtaler til 113 og hvilken hjelp innringer trenger er heller ikke egnet for dagens utfordringer. AMK Oslo jobber med flere tiltak som skal gi de ansatte i AMK sentralen bedre forutsetninger og bedre rammer for å besvare 113 samtaler raskere og ha de rette verktøyene for å kunne gjøre gode og riktig vurderinger.