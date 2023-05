AMK i Oslo sliter fortsatt: – Det er lov å være bekymret

– Det er selvfølgelig en situasjon vi ikke er fornøyd med, sier klinikkleder Stephen Sollid ved OUS.

Han er sjef for prehospital klinikk. De har ansvar for AMK-sentralen i Oslo.

En sentral for 1,7 millioner innbyggere.

Hit kommer du når du ringer medisinsk nødnummer 113 fra hovedstaden og store deler av områdene rundt.

I fjor vår var Statsforvalteren på tilsynsbesøk.

Rapporten deres slo fast at tiden det tar før folk får svar når de ringer 113, ikke alltid er forsvarlig.

Dette fører blant annet til at innringer med alvorlig akutt medisinsk behov ikke får rett helsehjelp til rett tid, slik at det kan oppstå varig skade og/eller tap av liv. Statsforvalteren i Oslo og Viken

Bemanningskrisen toppet seg i fjor høst.

Mange får ikke svar når de skal

Kravet er at 90 prosent av telefonene fra publikum til 113, skal få svar innen 10 sekunder.

Det får AMK i Oslo fortsatt ikke til.

I mars og april fikk 86 prosent svar innen 10 sekunder. I januar og februar var andelen nede i 81 prosent.

Klinikksjef Stephen Sollid peker på flere årsaker.

En kombinasjon av manglende bemanning og kraftig økning i antallet telefoner.

Men det varierer fra dag til dag og time til time.

Ekstra ille er det i korte, travle perioder. Da kan det være veldig få som får svar innen 10 sekunder.

Stephen Sollid er leder for Prehospital klinikk ved AMK-sentralen i Oslo. Foto: Hanne Høyland / NRK

– Vi kan være helt nede i under 50 prosent, sier Stephen Sollid.

Men de siste månedene har den gjennomsnittlige svartiden gått litt ned.

I april var den på fem sekunder.

Selv om noen i år har måttet vente i over ett minutt på å få svar, har det ikke fått alvorlige konsekvenser, hevder Sollid.

Sliter fortsatt med bemanningen

Et av problemene ved AMK har vært for få ansatte og at mange ansatte slutter.

Da AMK-krisen var som verst i fjor høst, var 20 av 140 stillinger ubesatt. Nå er det 22 ubesatte stillinger.

Klinikklederen erkjenner at ledelsen ikke har vært flink nok til å ta vare på ansatte etter at de har fått kurs og opplæring.

– Det må vi jobbe med, og det håper vi at en omorganisering med bedre støtte til å følge opp de ansatte kan bidra til.

Få ansatte gjør også at vaktplanen har mange hull. Likevel er det blitt noe bedre.

– Jeg tror de ansatte gjør det de kan for å hjelpe arbeidsplassen sin til å få ting til å gå rundt. Jeg tror mye av dette her, kan vi takke dem for, sier Sollid.

Ikke grunn til bekymring

For ett år siden slo Statsforvalteren fast at responsen på publikumshenvendelser til 113 i Oslo er ikke alltid forsvarlige.

Er det fortsatt slik?

– Det hender selvfølgelig at vi har hendelser som ikke blir håndtert helt optimalt.

– Men vi mener selv at vi har kommet et godt stykke fra den situasjonen vi var i da Statsforvalteren var på tilsyn, sier Sollid.

Denne reklameplakaten for 113 henger på veggen på AMK-sentralen. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK Denne reklameplakaten for 113 henger på veggen på AMK-sentralen. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Han innrømmer at AMK fortsatt har en vei å gå for å innfri det som ble påpekt etter tilsynet.

Både når det gjelder svartid, oppfølging av ansatte som får vanskelige telefoner på jobb og kvalitetssikring av jobben de gjør.

Hva vil du si til de som er bekymret?

– Jeg vil si at det er lov å være bekymret, men jeg kan betrygge befolkningen i Oslo, Akershus, Østfold og Kongsvinger-regionen om at vi har en veldig god AMK-sentral i Oslo, som hjelper folk når de trenger det. Når de trenger å ringe 113, sier Stephen Sollid.